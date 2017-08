Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Στα 5,134 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου εφέτος οι υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Από το συνολικό ποσό, τα 3.881,9 εκατ. ευρώ αφορούν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς προμηθευτές και το 1.252,3 εκατ. ευρώ σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι υψηλότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, που στο τέλος του α’ εξαμήνου χρωστούσαν σε ιδιώτες 2,256 δισ. ευρώ, ενώ τον Ιούνιο πληρώθηκαν 33,4 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα νοσοκομεία με οφειλές 553,6 εκατ. ευρώ και πληρωμές τον Ιούνιο 8,5 εκατ. ευρώ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν σε ιδιώτες 345,5 εκατ. ευρώ και τον Ιούνιο αποπληρώθηκε το ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ. Στο σύνολό τους τα υπουργεία χρωστούν πάνω από 250 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν αποπληρωθεί 100.000 ευρώ και μόνον από το υπουργείο Δικαιοσύνης.



Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονται σε 1.252,3 εκατ. ευρώ και τον Ιούνιο επιστράφηκαν στους δικαιούχους ποσά ύψους 9,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, διατέθηκαν 164,7 εκατ. ευρώ για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. iefimerida loading…

