Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Με ειδική συσκευή διάγνωσης εγκεφάλου, σπείρα που δραστηριοποιείτο στη Χαλκιδική, παρέκαμπτε τα συστήματα ασφαλείας πολυτελών αυτοκινήτων και στη συνέχεια, αφού παραποιούσε τα στοιχεία κυκλοφορίας τους, τα μετέφερε εκτός χώρας. Η εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας έγινε από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών με τη σύλληψη δύο ατόμων και την ταυτοποίηση ακόμη ενός συνεργού τους.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο συστηματικών ερευνών των αστυνομικών για κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων συγκεκριμένης μάρκας που έγιναν το τελευταίο διάστημα σε περιοχές της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν ένας 33χρονος Σέρβος και μία 24χρονη ομοεθνής του, καθώς εξακριβώθηκε ότι διέρρηξαν και αποπειράθηκαν να κλέψουν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με τον 33χρονο συλληφθέντα να έχει τη διεύθυνσή της. Από κοινού με άλλους συνεργούς τους, έχοντας κάθε φορά διαφορετική σύνθεση, εντόπιζαν και αφαιρούσαν πολυτελή οχήματα τύπου SUV, που έφεραν ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, αφού τα παραβίαζαν σπάζοντας τα τζάμια τους. Στη συνέχεια, παρέκαμπταν τα συστήματα ασφαλείας συνδέοντας με τα καλώδια κάτω από το τιμόνι μία συσκευή διάγνωσης εγκεφάλου που διέθετε ο 33χρονος. Τα αυτοκίνητα μεταφέρονταν σε προσωρινή κατοικία των συλληφθέντων, σε περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα σκέπαζαν για να μην εντοπίζονται, παραποιούσαν τα στοιχεία κυκλοφορίας τους και τα μετέφεραν εκτός χώρας. Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι από τα μέσα Ιουλίου οι δράστες αφαίρεσαν, στην ευρύτερη περιοχή της Κασσάνδρας, τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα και προσπάθησαν να κλέψουν ακόμη ένα.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

