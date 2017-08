Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Άλλα 20.000 κατασχετήρια καταθέσεων και ενοικίων ενεργοποίησε τον Ιούνιο η ΑΑΔΕ, συνεχίζοντας το άγριο πρέσινγκ σε όσους χρωστάνε στην εφορία αλλά δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους.



Με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου, ο αριθμός των φορολογούμενων επί των οποίων έχουν ληφθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης έχει φτάσει, πλέον, στις 951.114, δηλαδή στο απίστευτο 59% των οφειλετών που μπορούν να νιώσουν το «χάδι» των εισπρακτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι άλλοι περίπου 700.000 φορολογούμενοι βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Ως προς τον όγκο των οφειλών, με τη συμπλήρωση του εξαμήνου τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα από τις αρχές του έτους ανήλθαν σε 5,475 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 727 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 4,748 δισ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.



Στα ποσά αυτά έρχονται να προστεθούν και 90,168 δισ. ευρώ παλαιών συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έως το τέλος του 2016. Υπολογίζεται, πάντως, ότι τον Ιούλιο η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς τρεις στους δέκα φορολογούμενους δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, δημιουργώντας ένα νέο «φέσι» 671 εκατ. ευρώ. iefimerida loading…

