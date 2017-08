Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τρίτο κύμα καύσωνα για φέτος και πλήττει ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι αναφέρουν πως ο καύσωνας θα είναι διαρκής και οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν έως και το Σάββατο. «Υπολογίζουμε ότι αυτή τη φορά η διάρκεια θα είναι μεγαλύτερη, ωστόσο δεν θα έχουμε ακραίες τιμές», σημειώνει στην «Καθημερινή» ο ερευνητής-μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη 08/08/2017, πολύ υψηλές θερμοκρασίες με μέγιστες τιμές γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου θα επικρατήσουν σε περιοχές της Ηπείρου, Δυτικής Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ενώ στα επίπεδα των 38 βαθμών θα φτάσουν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα. Τέλος, στους 34-36 βαθμούς θα ανέλθουν οι μέγιστες στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα, με μέτριους έως ισχυρούς (4-6 μποφόρ) βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Την Τετάρτη 09/08/2017, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες με μέγιστες τιμές γύρω στους 39-40 βαθμούς Κελσίου θα συνεχίσουν σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, ενώ τοπικά στην Πελοπόννησο θα φτάνουν και τους 41 βαθμούς. Στα επίπεδα των 38 βαθμών θα βρίσκονται τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, στα νησιά του Ιονίου, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και κατά τόπους στην νότια Κρήτη. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μελτέμι θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω ενίσχυση και θα φτάνει κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Παρόμοιες συνθήκες φαίνεται να επικρατούν την Πέμπτη 10/08/2017 και την Παρασκευή 11/08/2017. Το ενισχυμένο μελτέμι που θα πνέει στο Αιγαίο από την Τετάρτη 09/08/2017 φαίνεται να διατηρείται μέχρι και την Παρασκευή 11/08/2017, κρατώντας σε καλύτερα επίπεδα τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας, καθώς και το αίσθημα δυσφορίας στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα και στα νησιά του Αιγαίου. Καλλιάνος: Κίνδυνος για πυρκαγιές στην Αττική -Φούρνος τα δυτικά

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει πως ο καύσωνας διαρκείας που θα πλήξει τη χώρα θα επαναφέρει και τον κίνδυνο για πυρκαγιές, αφού το μελτέμι θα ενισχυθεί και στο επίκεντρο θα βρεθούν η Αττική, η Εύβοια, αλλά και περιοχές του κεντρικού Αιγαίου. Εκτιμάται ότι οι εντάσεις των ανέμων στις παραπάνω περιοχές θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο και ενδεχομένως ακόμη και τα 9 στην περιοχή της νότιας Εύβοιας. Το μελτέμι θα δροσίσει, αλλά είναι επικίνδυνο για πυρκαγιές

Ναι μεν το μελτέμι δρα ως φυσικό κλιματιστικό για τις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, αλλά θα πρέπει όλοι μας να είμαστε απολύτως προσεκτικοί τις επόμενες 3 ημέρες διότι οι ενισχυμένοι άνεμοι θα επηρεάζουν και ηπειρωτικές περιοχές εκτός από τις θαλάσσιες.



Στο επίκεντρο η Αττική και η Εύβοια

Συνήθως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το μελτέμι εμφανίζεται κατά διαστήματα ενισχυμένο. Αυτή τη φορά, εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί περισσότερο η Αττική από αυτή την ενίσχυση των ανέμων, παρά τα περισσότερα τμήματα του Αιγαίου. Σαφώς και θα πνέουν ενισχυμένοι άνεμοι στο κεντρικό ειδικά Αιγαίο, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν η Αττική και η Εύβοια καθώς και όλες οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό της πράσινης καμπύλης. Επίσης στις περιοχές της νότιας Κρήτης οι καταβάτες βοριάδες θα πνέουν πολύ ισχυροί, έως και 9 μποφόρ τοπικά. Στο «φούρνο» η δυτική Ελλάδα με 40-41°C

Όταν το μελτέμι ενισχύεται, η Ελλάδα συνήθως χωρίζεται στα δύο. Στις μεν ανατολικές και νότιες περιοχές επικρατεί μια σχετική δροσιά ή καλύτερα δεν επικρατούν συνθήκες καύσωνα και στις δε δυτικές και βόρειες περιοχές οι συνθήκες ως προς τις θερμοκρασίες είναι πολύ πιο δύσκολες. Οι κάτοικοι της δυτικής Ελλάδας έχουν βιώσει ήδη πολύ αυξημένες τιμές στις θερμοκρασίες και θα χρειαστεί να κάνουν ακόμη για 3 ημέρες υπομονή.. Εξασθένηση του μελτεμιού από την Παρασκευή

Σταδιακά θα εξασθενήσει ελαφρώς το μελτέμι μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, με αποτέλεσμα το Σάββατο να ανέβει εκ νέου η θερμοκρασία και στις ανατολικότερες περιοχές της χώρας που μέχρι τότε θα δροσίζονται από τους ενισχυμένους βοριάδες. Άρα, στην Αττική, για παράδειγμα, το προσεχές Σάββατο θα είναι πάλι δύσκολο, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει τους 38-39°C.



Πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα από την Κυριακή

Από την Κυριακή 13 Αυγούστου η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει γενικευμένη πτώση σε όλη την Ελλάδα και θα επανέλθει στις φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή, έχοντας αφήσει πίσω έναν καύσωνα μέτριας έντασης ως προς τις θερμοκρασίες, αλλά πολύ μεγάλο ως προς τη χρονική περίοδο που έλαβε χώρα. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 8th, 2017 at 17:51 and is filed under ΚΑΙΡΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.