Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Σε κάτι που έρχεται να τραντάξει συθέμελα τόσο το πρωινό μας όσο και το ίδιο το λατρεμένο σνακ, κάποιοι ισχυρίζονται πλέον και μάλιστα ανοιχτά ότι το μαγειρεύουμε με εντελώς λάθος τρόπο. Κι όταν πρόκειται για το μπέικον, δεν μπορούμε παρά να τεντώσουμε τα αυτιά μας και να δούμε για τι μιλάμε. Η φήμη διαδίδεται λοιπόν με αστραπιαίους ρυθμούς στις ΗΠΑ και οι αμερικανικές ιστοσελίδες με συνταγές και φαγητά μάς λένε μας πως το τηγάνισμα ή το ψήσιμο του μπέικον δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να απολαύσεις το λαχταριστό έδεσμα.



Σύμφωνα λοιπόν με μια καλή σειρά από εξπέρ, σεφ και online ειδικούς, ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος του μπέικον είναι το βράσιμό του! Μπορεί να μοιάζει εντελώς τρελό και αδόκιμο, μας προτρέπουν πάντως να το δοκιμάσουμε τουλάχιστον, μιας και αυτή η μέθοδος αφήνει το μπέικον πιο ζουμερό και τραγανό, μαγειρεύοντάς το αργά και βασανιστικά. Όποιος θελήσει να το δοκιμάσει, η γνωστή ιστοσελίδα Food Hacks Daily παραθέτει αυτή τη μέθοδο προετοιμασίας: 1. Ρίξτε το μπέικον σε μια κρύα κατσαρόλα, καλύψτε το με (κρύο) νερό και βάλτε το πάνω στο καυτό μάτι σε υψηλή θερμοκρασία. 2. Μόλις το νερό αρχίσει να βράζει, ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε μέτρια φωτιά. 3. Όταν το νερό σταματήσει να βράζει, ρίξτε κι άλλο τη θερμοκρασία σε χαμηλή φωτιά. 4. Αφήστε το μπέικον να ψηθεί στην κατσαρόλα μέχρι να γίνει τραγανό.



Οι γνώμες διίστανται αν ο νέος τρόπος μαγειρέματος του μπέικον το κάνει εξίσου νόστιμο, καθώς περί ορέξεως… newsbeast loading…

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 8th, 2017 at 13:09 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.