Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Iσχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του 66% του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) καταγράφηκε σήμερα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς το ΤΑΙΠΕΔ από έξι επενδυτικά σχήματα.



Όπως ανακοινώθηκε από το Ταμείο, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής: Η επενδυτική εταιρεία Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited

Η κοινοπραξία των διαχειριστών φυσικού αερίου σε Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία, αντίστοιχα και συγκεκριμένα οι Snam S.p.A./ Enagás Internacional S.L.U./ Fluxys S.A./ N.V. Nederlandse Gasunie. Οι τρεις πρώτοι είναι και μέτοχοι της εταιρείας διαχείρισης του αγωγού φυσικού αερίου TAP.

Ο διαχειριστής του ρουμανικού δικτύου φυσικού αερίου Transgaz S.A. σε κοινοπραξία με τον διαχειριστή του γαλλικού δικτύου GRTgaz S.A.

H ισπανική Regasificadora del Noroeste S.A.

Η αμερικανική Integrated Utility Services Inc. (INTUS) η οποία διευθύνεται από τον ελληνοαμερικανό Δημήτρη Αγγουρίδη.

H Powerglobe LLC από το Κατάρ. Κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ανέφεραν ότι το γεγονός πως ανάμεσα στους υποψήφιους επενδυτές, στον πρώτο διαγωνισμό μετά την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης, βρίσκονται επτά Ευρωπαίοι και μεταξύ αυτών οι μεγαλύτεροι διαχειριστές στην ευρωπαϊκή επικράτεια, αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης για την επόμενη ημέρα στην ελληνική οικονομία».



Προσέθεταν ότι με το ισχυρό αυτό ενδιαφέρον, διασφαλίζονται ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της διαδικασίας, ένα δίκαιο τίμημα και η διατήρηση της παρουσίας του Δημοσίου στην εταιρεία. Υπενθύμιζαν δε, πως στον αντίστοιχο διαγωνισμό για το 2012 είχαν μετάσχει μόλις τρεις ενδιαφερόμενοι, εκ των οποίων μόνον ο ένας ήταν Ευρωπαίος. Στα βήματα που θα ακολουθήσουν, οι σύμβουλοι αξιοποίησης, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

