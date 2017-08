Αύγουστος 8th, 2017 by Σταματίνα

Οριστικοποιήθηκε η πώληση της Opel Automobile GmbH από τη General Motors, με τις μάρκες της Opel και Vauxhall να προσχωρούν στο Groupe PSA. «Είναι μία ιστορική μέρα» δήλωσε ο CEO της Opel Automobile GmbH, Michael Lohscheller. «Είμαστε περήφανοι που προσχωρούμε στο Groupe PSA και ανοίγουμε τώρα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας μετά από 88 χρόνια πορείας με τη General Motors. Θα συνεχίσουμε την τακτική μας να κάνουμε τη Γερμανική τεχνολογία προσιτή σε όλους. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας θα επαναφέρουμε τις Opel και Vauxhall σε μία επικερδή και αυτοχρηματοδοτούμενη επιχείρηση. Έχουμε θέσει σαφή στόχο να επιστρέψουμε στην κερδοφορία μέχρι το 2020.»



«Παρακολουθούμε σήμερα τη γέννηση ενός αληθινού Ευρωπαίου πρωταθλητή» τόνισε ο Πρόεδρος Δ.Σ. της PSA, Carlos Tavares. «Θα υποστηρίξουμε την επιστροφή των Opel και Vauxhall στην κερδοφορία και στοχεύουμε να εγκαινιάσουμε μαζί νέα σημεία αναφοράς στη βιομηχανία. Θα εξαπολύσουμε τη δύναμη αυτών των εμβληματικών μαρκών, αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες των ταλαντούχων ανθρώπων τους. Η Opel θα παραμείνει Γερμανική, η Vauxhall θα παραμείνει Βρετανική. Δένουν άριστα με την υπάρχουσα ομάδα Γαλλικών μαρκών Peugeot, Citroën και DS Automobiles.» Το μερίδιο αγοράς του διευρυμένου Groupe PSA είναι τώρα περίπου 17% στην Ευρώπη, και γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος όμιλος, κατασκευαστής αυτοκινήτων, στη γηραιά ήπειρο, διεκδικώντας την πρώτη η δεύτερη θέση στις κύριες αγορές. Όπως έχει ήδη διασφαλιστεί με την υπογραφή της συμφωνίας το Μάρτιο, τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων παραμένουν ίδια. Η ομάδα διοίκησης της Opel/Vauxhall θα εκπονήσει ένα σχέδιο για το μέλλον τις επόμενες 100 ημέρες. «Ανυπομονούμε να καταρτίσουμε το σχέδιο με την υποστήριξη της PSA και προφανώς μαζί με τους εταίρους μας από το Συμβούλιο Εργαζομένων και τα σωματεία» δήλωσε ο CEO της Opel, Lohscheller. Συνέργειες εντός του Groupe PSA, όπως στους τομείς προμηθειών και ανάπτυξης, αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο. Η συνεργασία θα αποφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και συνέργειες στα τμήματα προμηθειών, παραγωγής και R&D ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ, με τρέχουσες ισοτιμίες. Στόχος είναι η δημιουργία μιας θετικής λειτουργικής ταμειακής ροής μέχρι το 2020 και η επίτευξη λειτουργικού περιθωρίου 2% μέχρι το 2020 και 6% μέχρι το 2026



Το ξεκίνημα της νέας εποχής συνοδεύεται από μερικές σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία. «Με χαρά ανακοινώνω ότι τέσσερα νέα μέλη θα μας πλαισιώνουν στην ομάδα διοίκησης» δήλωσε ο CEO, Lohscheller: Ο Christian Müller, προηγουμένως Αντιπρόεδρος Global Propulsion Systems (Παγκόσμιων Συστημάτων Κίνησης) – Europe και στέλεχος της Opel από το 1996, διαδέχεται τον William F. Bertagni στη θέση του Αντιπροέδρου Engineering (Μηχανολογίας). Πρόκειται να ενσωματώσει τους τομείς μηχανολογίας και συστημάτων κίνησης σε ένα τμήμα. Ο Rémi Girardon, προηγουμένως Ανώτερος Αντιπρόεδρος Group Industrial Strategy (Βιομηχανικής Στρατηγικής Ομίλου) του Groupe PSA, διαδέχεται τον Philip R. Kienle ως Αντιπρόεδρος Manufacturing (Παραγωγής). Ο Philippe de Rovira, προηγουμένως Group Controller (Επόπτης Ομίλου) του Groupe PSA, γίνεται ο νέος CFO της Opel, διαδεχόμενος τον Michael Lohscheller. Η Michelle Wen, Group Supply Chain Management Network Director (Διευθύντρια Δικτύου Διοίκησης Αλυσίδας Προμηθευτών) της Vodafone Procurement, πλαισιώνει την ομάδα διοίκησης της Opel, με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου, αντικαθιστώντας την Katherine Worthen, σημερινή Αντιπρόεδρο Προμηθειών & Αλυσίδας Προμηθευτών. Όλες οι υπόλοιπες αλλαγές έχουν άμεση ισχύ. Σχεδιάζοντας το μέλλον, ο Michael Lohscheller σκοπεύει να δημιουργήσει μία πολύ πιο λιτή δομή διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού άμεσων αναφορών. «Μειώνουμε την περιπλοκότητα και αυξάνουμε την ταχύτητα» δήλωσε. «Ανυπομονώ να διαμορφώσω το επόμενο κεφάλαιο της Opel/Vauxhall με τη νέα ομάδα διοίκησης και να οδηγήσω την εταιρία μας σε ένα επιτυχημένο μέλλον. Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι δεν θα είναι οι μόνοι ωφελημένοι από τις όλο και ισχυρότερες μάρκες Opel και Vauxhall, αλλά θα ωφεληθούν και οι πελάτες μας.» Η PSA και η Opel/Vauxhall συνεργάζονται από το 2012. Η συνεργασία περιλαμβάνει μέχρι τώρα τέσσερα οχήματα της Opel. Το πρώτο μοντέλο, το Crossland X, διατίθεται στα καταστήματα των διανομέων από τα τέλη Ιουνίου. Το Opel Grandland X SUV στην αμέσως ανώτερη κατηγορία ακολουθεί το φθινόπωρο. Ο διάδοχος του ελαφρού επαγγελματικού οχήματος Opel Combo αναμένεται στην αγορά του χρόνου, ενώ από το 2019 θα λανσαριστεί η επόμενη γενιά του δημοφιλούς Corsa. Η Opel/Vauxhall και το Groupe PSA θα συνεχίσουν τη συνεργασία με τη General Motors στο μέλλον. Πέρα από την εξέλιξη στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, τα εργοστάσια της Opel θα εξακολουθήσουν να παράγουν οχήματα για τις μάρκες της GM, Buick και Holden. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία εξαγοράς των Ευρωπαϊκών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της GM Financial, που βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από διάφορες ρυθμιστικές αρχές και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2017. newsbeast loading…

