Αύγουστος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Κατερίνα Στεφανίδη συνεπής τα τελεταία χρόνια στο ραντεβού της με τα μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις στιβου, έφθασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου. Ήταν άλλωστε το μοναδικό που έλειπε από τη συλλογή της Ελληνίδας άλτριας του επί κοντώ, το οποίο κέρδισε με άλμα στα 4.91μ για να γράψει μία ακόμη μεγάλη επιτυχία στο ενεργητικό της και φυσικά να σημειώσει νέο Πανελλήνιο ρεκόρ (το προηγούμενο -απόλυτο-δικό της με 4.90μ από τις 10/2/2016 και ανοικτού επίσης δικό της με 4.86μ από τις 8/6/2016 στη Φιλοθέη).

Η Στεφανίδη τοποθέτησε στη συνέχεια τον πήχη στα 5.02μ για να καταρριψει το ρεκόρ αγώνων της Γελένα Ισινμπάγεβα (5.01μ) από το 2005 στο Ελσίνκι, αλλά δεν τα κατάφερε. Με το χρυσό μετάλλιο της Κατερίνας Στεφανίδη στο Λονδίνο, οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έχουν κατακτήσει συνολικά 21 μετάλλια στη διοργάνωση των παγκοσμίων πρωταθλημάτων ανοικτού στίβου, εκ των οποίων 5 χρυσά, 6 ασημένια και 10 χάλκινα. Δεύτερη ήταν η Αμερικανίδα Σάντι Μόρις με 4.75μ σε μια επανάληψη του τελικού των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο. Το χάλκινο μετάλιο πήραν δύο αθλήτριες με 4.65μ, η Ρομπέιλις Πεϊνάδο (Βενεζουέλα) που σημείωσε εθνικό ρεκόρ και η Γιαρισλέι Σίλβα (Κούβα), κάτοχος του τίτλου (Πεκίνο 2015). Ο δύο αθλήτριες είχαν τις ίδιες προσπάθειες και μοιράστηκαν το χάλκινο. Η κατάταξη στον τελικό: 1.Κατερίνα Στεφανίδη (Ελλάδα) 4.91μ 2.Σάντι Μόρις (ΗΠΑ) 4.75μ 3.Ρομπέιλις Πεϊνάδο (Βενεζουέλα) 4.65μ 3.Γιαρισλέι Σίλβα (Κούβα) 4.65μ 5.Λίζα Ρίζιχ (Γερμανία) 4.65μ 6.Χόλι Μπράντσοου (Βρετανία) 4.65μ 7.Αλίσα Νιούμαν (Καναδάς) 4.65μ 8.Όλγκα Μουλίνα (Ρωσία, ανεξάρτητη) 4.55μ 9.Ελίζα Μακάρτνεϊ (Νέα Ζηλανδία) 4.55μ 10.Αντζέλικα Μπένγκτσον (Σουηδία) 4.55μ 11.Νικόλ Μπίχλερ (Ελβετία) 4.45μ 12.Ανίκα Νιούελ (Καναδάς) 4.45μ

