Αύγουστος 7th, 2017

Τα κοπάδια από μέδουσες και τσούχτρες συνεχίζουν να κάνουν τις βόλτες τους στις ελληνικές θάλασσες και κυρίως στον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό. Οι επιστήμονες και οι ειδικοί όμως κατέληξαν στο καλύτερο αντίδοτο για το τσίμπημα της μέδουσας. Οι ειδικοί πλέον καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσετε τον επώδυνο πόνο που προέρχεται από το τσίμπημα της μέδουσας είναι το ξύδι.



Μια πρόσφατη μελέτη διερεύνησε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων φαρμάκων για το τσίμπημα της μέδουσας. Οι ειδικοί εξέτασαν τα διάφορα αντίδοτα που υπάρχουν, σε κύτταρα προβάτων. Οι ίδιοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ξύδι είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία, ενώ η πιο διαδεδομένη θεραπεία που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, του θαλασσινού νερού και του πάγου, διαπιστώθηκε ότι προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό.



Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην ακαδημαϊκή ιστοσελίδα Toxins και αναδημοσιεύεται από τον Guardian το πλύσιμο με ξύδι είναι το μόνο αποτελεσματικό αντίδοτο στο τσίμπημα της μέδουσας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό Ωκεανό σχετικά με την αποτελεσματικότητα διαφόρων φαρμάκων για το τσίμπημα της πορτογαλικής μέδουσας (Physalia physalis). Και αποδείχτηκε, όπως δήλωσε ο Δρ Τομ Ντόιλ, βιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Γκάλγουεï στην Ιρλανδία, και ένας από τους επιστήμονες που υπογράφουν την μελέτη, ότι το ξύδι αποτρέπει την περαιτέρω απελευθέρωση δηλητηρίου, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ασφαλή απομάκρυνση των κεντριών που έχουν κολλήσει στο δέρμα. Η ομάδα των ερευνητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι το ξέπλυμα με ξύδι και στη συνέχεια με νερό 45 βαθμών ή με εφαρμογή θερμοκύστης. newsbeast loading…

