Αύγουστος 7th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι Υλικά για 4 άτομα 400 γρ. σπαγγέτι

2 σκ. σκόρδο

120 γρ. αυγοτάραχο

5 κ. σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

Αλάτι

Πιπέρι Εκτέλεση Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε το ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε λίγο το σκόρδο σε χαμηλή φωτιά. Την ίδια στιγμή σε μία κατσαρόλα, με μπόλικο αλατισμένο νερό, βράζουμε τα μακαρόνια. Βγάζουμε το σκόρδο από το τηγάνι, ρίχνουμε μέσα τα μακαρόνια προσθέτοντας λίγο από το νερό που έχουν βράσει. Ρίχνουμε λίγο αλάτι και πιπέρι, το μισό αυγοτάραχο τριμμένο και σερβίρουμε τα μακαρόνια τρίβοντας από πάνω το υπόλοιπο αυγοτάραχο και βάζοντας το μαϊντανό. newsbeast loading…

