Αύγουστος 7th, 2017

Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας απαιτούν να έχετε αρκετή ενέργεια για να μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας. Ο οργανισμός μετά από πολύωρη έλλειψη φαγητού χρειάζεται τα απαραίτητα «καύσιμα» για να λειτουργήσει. Για αυτό το λόγο ένα πρωινό που θα σας γεμίσει με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για την ημέρα σας.



Τι ακριβώς πρέπει να τρώτε το πρωί για να έχετε ενέργεια όλη μέρα; Βάλτε τέλος στην αίσθηση ατονίας και υπνηλίας και διατηρείτε ένα σωστό βάρος με τις παρακάτω προτάσεις για σούπερ πρωινά. Ψωμί με ταχίνι και φυσικός χυμός Το ταχίνι βοηθάει στην μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα και έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές δράσεις. Ο φυσικός χυμός είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες που βοηθούν στον έλεγχο των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα. Μπανάνα, σοκολάτα και βούτυρο αμυγδάλου ή φουντουκιού Συνδυάζουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και ασβέστιο δηλαδή τα καλύτερα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεστε το πρωί. Ομελέτα λαχανικών με μαύρο σουσάμι Το σούπερ αυτό πρωινό θα σας γεμίσει με την απαραίτητη ενέργεια και πρωτεΐνη που χρειάζεστε. Βρόμη, μούρα και ανάμεικτοι ξηροί καρποί Οι γεμάτοι πρωτεΐνη καρποί και τα μούρα θα σας γεμίσουν ενέργεια και η βρόμη θα σας κρατήσει χορτάτους και θα βοηθήσουν στην πέψη.

Αβγό, λάχανο και κατσικίσιο τυρί Το λάχανο περιέχει φυτικές ίνες και βιταμίνες B6 και C, το αβγό πρωτεΐνη και το κατσικίσιο τυρί ασβέστιο. Συνδυάστε τα σε σαλάτα ή ομελέτα και ξεκινήστε με ενέργεια την ημέρα σας. newsbeast loading…

