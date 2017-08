Αύγουστος 7th, 2017 by Σταματίνα

Πρόστιμο ύψους 153.726,77 ευρώ επέβαλε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με ομόφωνη απόφασή της,‭ στην ‬εταιρ‭εία ‬Χόντος Παλλάς Πολυκαταστήματα ΑΕΕ.



Το πρόστιμο επιβλήθηκε διότι, ‬όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση «παραβίασε‭ ‬το άρθρο 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και το άρθρο 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ), με τη συμμετοχή‭ ‬της‭ ‬σε‭ ‬απαγορευμένη‭ ‬οριζόντια‭ ‬σύμπραξη‭ ‬περί‭ ‬καθορισμού‭ ‬τιμών λιανικής και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2003 έως και 30/6/2006». Έκρινε,‭ ‬επίσης, ότι‭ ‬η‭ ‬εταιρία‭‬ «HONDOS ‬CENTER ΑΕΕ Πολυκαταστήματα»‭ παραβίασε, κατά το ίδιο‭ ‬χρονικό διάστημα τις αυτές ως άνω‭ ‬διατάξεις,‭ ‬με‭ ‬τη‭ ‬συμμετοχή‭ ‬της‭ ‬σε‭ ‬απαγορευμένη‭ ‬κάθετη‭ ‬σύμπραξη (καθορισμός τιμών)‭ ‬και της‭‬ επέβαλε, ‭‬κατά πλειοψηφία, σύσταση,‬ ώστε αυτή‭ στο μέλλον να μην προβαίνει προς το δίκτυό της, άμεσα ή έμμεσα, σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης».



Σημειώνεται, ότι «οι ως άνω εταιρίες δεν εντάχθηκαν, όπως οι λοιπές εταιρίες Χόντου, στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, η πρώτη λόγω επιλογής και η δεύτερη καθ’ ό μέρος αφορά την κάθετη σύμπραξη». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

