Αύγουστος 7th, 2017 by Σταματίνα

Συμπτωματικό χαρακτήρισε το γεγονός της εμφάνισης δύο θανατηφόρων περιστατικών από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αργολίδα ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο καθηγητής χειρουργικής, Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, σε συνέντευξή του στον «Αθηνα 9.84» ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιδημιολογικές έρευνες και εξετάζεται μία σειρά από υποθέσεις, για τον λόγο που εμφανίστηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή και όχι αλλού τα περιστατικά.



Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ υπογράμμισε ότι πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, μέσω των οποίων μεταφέρεται με το τσίμπημα, ο ιός. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρέπει να γυρίσουμε στην κουλτούρα της προστασίας με σήτες στα παράθυρα, χρήση εντομοαπωθητικών και, ει δυνατόν, μακριά μανίκια». Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ σημείωσε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου συνήθως έχει ήπια μορφή -όπως έναν απλό πυρετό- δεν λείπουν όμως και τα σοβαρά συμπτώματα που εκδηλώνονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα. iefimerida loading…

