Αύγουστος 7th, 2017 by Σταματίνα

Τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά συμβατικής καλλιέργειας περιέχουν φυτοφάρμακα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέρος τους, δηλαδή στη φλούδα. Όσον αφορά τα φρούτα, θα πρέπει να ξέρετε ότι οι φράουλες περιέχουν τα περισσότερα φυτοφάρμακα, ενώ το γλυκό καλαμπόκι και τo αβοκάντο περιέχουν ελάχιστα έως καθόλου.



Δείτε παρακάτω τα φρούτα και τα λαχανικά με το υψηλότερο επίπεδο φυτοφαρμάκων…



– Φράουλες

– Σπανάκι

– Νεκταρίνια

– Μήλα

– Ροδάκινα

– Σέλινο

– Σταφύλια

– Αχλάδια

– Κεράσια

– Ντομάτες

– Γλυκές πιπεριές

– Πατάτες baby loading…

