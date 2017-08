Αύγουστος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Θεία Λειτουργία στην Αετιά Γρεβενών τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, το πρωί της Πέμπτης, 3 Αυγούστου 2017, εορτή της Οσίας Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας τέλεσε δύο Παρακλήσεις, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Ζιάκα Γρεβενών και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μεσολούρι Γρεβενών.

































