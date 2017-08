Αύγουστος 7th, 2017 by Σταματίνα

Τι αγαπούν οι άντρες περισσότερο; Η απάντηση είναι εύκολη: τις γυναίκες, τη μπάλα, τις μηχανές και φυσικά τα αυτοκίνητα! Άλλωστε για εκείνους είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό μεταφορικό μέσο. Ένας άνδρας για παράδειγμα θα κάνει μία εξονυχιστική έρευνα αγοράς και θα εξετάσει μία σειρά από πράγματα προτού αγοράσει ένα αυτοκίνητο: την εξωτερική εμφάνιση, τα κυβικά του, πόσο «καίει», σε πόσα δευτερόλεπτα πιάνει τα 100 χλμ/ώρα και την τιμή φυσικά.



Το αυτοκίνητο έχει μία μαγική ικανότητα να του αναπτερώνει το ηθικό, τον κάνει να νιώθει «βασιλιάς». Και εκείνος με την σειρά του, το προσέχει, το περιποιείται, φροντίζει για τα σέρβις του, φροντίζει να είναι καθαρό και σεληνιάζεται όταν δει έστω και μία γρατζουνιά. Όμορφα, γρήγορα και εντυπωσιακά, κλασικά και μοντέρνα, ακριβά, φτηνά και ακριβοθώρητα, σύμβολα δύναμης και ενέργειας ή απλά χρηστικά, τα αυτοκίνητα είναι στο αίμα των αντρών. Το όνειρό του ήταν να σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο για μια κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη και να το δει να «παίρνει σάρκα και οστά» σε ένα από τα διασημότερα αυτοκινητιστικά σόου στον κόσμο. Και τα κατάφερε. Ο λόγος για τον Έλληνα σχεδιαστή της Alfa Romeo Gloria, Αλέξανδρο Λιώκη, που έκλεψε την παράσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης το 2013 και πλέον εργάζεται στην ιστορική ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία. Για τον 29χρονο σήμερα σχεδιαστή αυτοκινήτων το να σπουδάσει βιομηχανικό σχεδιασμό ήταν μονόδρομος, για αυτό και ήταν πρώτη του επιλογή στο μηχανογραφικό του. Για τον ίδιο προτεραιότητα έχει να αγαπάς αυτό που θα σπουδάσεις και με το οποίο θα ασχοληθείς επαγγελματικά γιατί έτσι μόνο μπορείς να πετύχεις. Το δικό του κίνητρο ήταν η αγάπη του για τα αυτοκίνητα σε συνδυασμό και με την κλίση του στο σχέδιο. Από μικρός αγαπούσε τα αυτοκίνητα και τελικά κατάφερε να κάνει το αγαπημένο του χόμπι, επάγγελμα. Η ιδέα για το πρωτότυπο μοντέλο Gloria της Alfa Romeo ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και άρχισε να υλοποιείται λίγο αργότερα, αφού πρώτα πέρασε από μια αυστηρή διαδικασία επιλογής και τελικά η δική του πρόταση ήταν αυτή που παρουσιάστηκε στο «Geneva Motor Show 2013». Η Gloria, ένα πρωτότυπο μοντέλο φτιαγμένο από πολυμερές πλαστικό, δεν έχει μηχανή, όμως φαίνεται σαν αληθινό αυτοκίνητο καθώς διαθέτει κανονικές ρόδες και φρένα.

– Από μικρός, είχες πάθος με το αυτοκίνητο ή την ταχύτητα; «Σίγουρα με το αυτοκίνητο! Υπάρχουν και άλλα μέσα για να νιώσεις ταχύτητα, αλλά εμένα με γοήτευε πάντα οτιδήποτε είχε ρόδες, κυρίως τέσσερις». – Πώς προέκυψε η ιδέα με την Alfa Romeo Gloria; «Η Gloria είναι εμπνευσμένη από τα πιο χαρακτηριστικά κλασικά αυτοκίνητα της Alfa Romeo όπως είναι η Disco Volante του 1952. Γενικότερα η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο τετράπορτο, οικογενειακό με εμφανείς sport καταβολές. Το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε ώστε να δείχνει δυναμικό, ελαφρύ και αθλητικό, περισσότερο σαν ένα coupe GT, όπως ακριβώς αρμόζει σε μια μάρκα σαν την Alfa Romeo». – Τι είναι αυτό που έχει για σένα την μεγαλύτερη σημασία στη σχεδίαση ενός αυτοκινήτου; Το ίδιο στοιχείο είναι εξίσου σημαντικό για σένα και όταν το αυτοκίνητο βγει στο δρόμο; «Πιστεύω ότι τη μεγαλύτερη σημασία για εμένα έχει ο δυνατός χαρακτήρας αλλά και η σωστή εκτέλεση της ιδέας. Και για να εξηγήσω, λέγοντας «χαρακτήρας» εννοώ συγκεκριμένα στοιχεία που κάνουν το τελικό προϊόν ξεχωριστό. Η εκτέλεση της ιδέας είναι ουσιαστικά ο τρόπος που αυτά τα χαρακτηριστικά θα ενωθούν μεταξύ τους ώστε να δημιουργηθεί ένα αρμονικό σύνολο». – Το μοντέλο Gloria που σχεδίασες και διακρίθηκε, θα περάσει τελικά στο στάδιο της παραγωγής; «Όχι, δεν προβλέπεται να περάσει στο στάδιο της παραγωγής καθώς ήτανε περισσότερο σχεδιαστική άσκηση και λιγότερο μοντέλο παραγωγής». – Πώς βρέθηκες στο εξωτερικό; «Στο εξωτερικό βρέθηκα λόγω σπουδών. Ο κλάδος του σχεδιασμού αυτοκινήτων, που ανέκαθεν με ενδιέφερε, δεν υφίσταται στην Ελλάδα συνεπώς δεν υπήρχε άλλη επιλογή». – Τι σκέφτεσαι προτού σχεδιάσεις ένα αμάξι; «Αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το εκάστοτε project. Για παράδειγμα τι είδους όχημα σου ζητείται να σχεδιάσεις; Σε ποιον απευθύνεται; Τι χαρακτήρα θα ήθελες να έχει και για πιο λόγο; Με αυτά τα δεδομένα αρχίζουν να δημιουργούνται οι πρώτες γραμμές στο χαρτί. Η έμπνευση μπορεί να προέρχεται από το πιο απίθανο πράγμα, και συνήθως δεν είναι κάτι που σχετίζεται με το αυτοκίνητο». – Κομψότητα-ταχύτητα-ασφάλεια. Πού ρίχνεις περισσότερο βάρος; «Χωρίς δεύτερη σκέψη κομψότητα! Αλλά και οι επιδόσεις – η ταχύτητα είναι απολαυστικές. Όταν θα κάνω οικογένεια ίσως οι προτεραιότητες μου αλλάξουν προς την ασφάλεια». Υπάρχει τέλειο αμάξι για σένα και ποιο είναι αυτό; «Όχι τέλειο δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει…Το κάθε αυτοκίνητο έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οπότε το τέλειο εξαρτάται καθαρά και μόνο από τη χρήση που κάνεις, για παράδειγμα αν θέλω να πάω στο βουνό να ευχαριστηθώ οδήγηση θα προτιμούσα μια Alfa Romeo 4C ενώ για να πάω στη δουλειά μου κάθε μέρα θα προτιμούσα ένα Mazda Miata του 1990, κάμπριο old school και απολαυστικό. Για μακρινά ταξίδια ίσος ένα Volvo 850 T5R Station, Gul yellow χρώμα, του 1995… Η τελειότητα σε ένα αυτοκίνητο είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική». – Πώς σου φαίνονται τα αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια; «Τα αυτοκίνητα εξελίσσονται διαρκώς και γίνονται όλο και πιο ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά η παγκοσμιοποίηση και οι κανονισμοί έχουν στερήσει τεράστιο κομμάτι του χαρακτήρα των αυτοκινήτων και της οδηγικής απόλαυσης που προσέφεραν. Τα αυτοκίνητα είναι πλέον πολύ «αποστειρωμένα». Οπωσδήποτε υπάρχουν και οι λιγοστές εξαιρέσεις ώστε να επιβεβαιώνουν τον κανόνα». – Ως οδηγός, πώς είσαι; «Θεωρώ πως είμαι πολύ ήρεμος και πάντα προσπαθώ να σέβομαι τους γύρο μου. Από την άλλη όταν βρεθώ μόνος μου σε ορεινή διαδρομή, θα διασκεδάσω πιέζοντας αρκετά ότι αμάξι και να οδηγάω. Μου αρέσει το «στρίψιμο»!» – Τι αμάξι οδηγείς στην καθημερινότητά σου; «Οδηγώ ένα Reanult R5 TL του 1981. Απλό, διασκεδαστικό, οικονομικό, το φτιάχνω και το συντηρώ μόνος μου. Είναι η ομορφιά της απλότητας και των καθαρών αναλογιών που λατρεύω σε αυτό το αυτοκίνητο. Επίσης είναι οι αντιδράσεις του κόσμου στο δρόμο. Συνήθως σε κοιτάνε χαμογελώντας καθώς τους ξυπνάς μνήμες, με τις συχνότερες ατάκες να είναι «di che anno è? Ma dove hai trovato? questa era la mia prima machina!» (τι μοντέλο είναι; Πού το βρήκες; Αυτό ήτανε το πρώτο μου αυτοκίνητο!)». – Η επιστροφή στην Ελλάδα υπάρχει στα σχέδιά σου; «Η επιστροφή στην Ελλάδα υπάρχει στα μακροπρόθεσμα σχέδια μου. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω σαν σχεδιαστής αυτοκινήτων ή θα ξεκινήσω άλλη καριέρα, αλλά κάποια στιγμή θέλω σίγουρα να επιστρέψω!» newsbeast loading…

