Αύγουστος 7th, 2017 by Σταματίνα

Απ’ ότι φαίνεται, η απώλεια βάρους δεν εξαρτάται μόνο από την κατανάλωση πιο υγιεινών τροφών, αλλά και από το σωστό συνδυασμό τους. Κι ενώ μπορεί να κάνετε 5 γεύματα την ημέρα (συμπεριλαμβανομένων και των ενδιάμεσων σνακ), να αποφεύγετε τη ζάχαρη και το αλάτι, να μαγειρεύετε στο γκριλ ή στον ατμό, να τρώτε σε μικρές ποσότητες, πάλι να μη βλέπετε τον αριθμό που επιθυμείτε στη ζυγαριά.

Τι μπορεί να πηγαίνει λάθος, όταν όλα φαίνεται να τα κάνετε σωστά; Είχατε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να φταίει ο συνδυασμός των τροφών; Πρόκειται για μια ιδέα της οποίας εμπνευστής ήταν ο William Hay. Ο αμερικανός φυσικός, τη δεκαετία του ’20, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να συνδυάζουμε όξινες με αλκαλικές τροφές. Όξινες θεωρούνται τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη όπως το κρέας, τα γαλακτομικά, τα ψάρια ενώ στις αλκαλικές συναντάμε τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, όπως το ρύζι, τα όσπρια, τα σιτηρά και οι πατάτες.



Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής είναι να διευκολυνθεί η διάσπαση των τροφών, άρα η πέψη και κατ’ επέκταση η απώλεια βάρους. Σήμερα είναι γνωστή ως «συνδυαστική δίαιτα» και απαγορεύει το συνδυασμό πρωτεϊνούχων τροφών και υδατανθράκων. Με άλλα λόγια, μας λέει ότι δεν πρέπει να βάζουμε στο ίδιο πιάτο αυγό, κρέας και ψάρι μαζί με ρύζι, ζυμαρικά, πατάτες ή ψωμί. Για μισό λεπτάκι, σχεδόν όλοι και μάλιστα καθημερινά τρώμε με αυτό τον τρόπο. Εδώ ακριβώς ίσως να έγκειται το πρόβλημα λοιπόν. Δεν ξέρουμε αν είστε έτοιμη να αποχαιρετήσετε το κρέας με τις πατάτες, το κοτόπουλο με το ρύζι ή τα μακαρόνια με κιμά, αλλά, σύμφωνα με τη δίαιτα του Hay, όταν αυτές οι τροφές συνδυάζονται, επηρεάζουν αρνητικά τη διαδικασία της πέψης. Τι προτείνει ως εναλλακτική; Οι σωστές εναλλακτικές είναι να επιλέγετε λαχανικά ως συνοδευτικό του βασικού σας γεύματος. Δηλαδή θα πρέπει να πείτε «όχι» στο κοτόπουλο με τις πατάτες (όσο λαχταριστός κι αν σας φαίνεται ως συνδυασμός) και να τα καταναλώσετε ως ξεχωριστά γεύματα.

Τις πατάτες φούρνου ή ρύζι με λαχανικά (ακόμα και αμυλούχα) και το κοτόπουλο με πράσινα λαχανικά (και αντίστοιχα με τις υπόλοιπες πρωτείνες και υδατάνθρακες).



Αν πάλι νιώθετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς, καλό είναι να ξεκινάτε πάντα με την πρωτεΐνη, να αφήνετε λίγο χρόνο να διασπαστεί από τα γαστρικά υγρά και ύστερα να συνεχίζετε στους υδατάνθρακες. Όσο για τα φρούτα, προτείνει να τα τρώτε μόνο με άδειο στομάχι και όχι αμέσως πριν ή μετά από ένα γεύμα. bovary loading…

