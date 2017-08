Αύγουστος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέες αποκαλύψεις για την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κάνει ο Γιάνης Βαρουφάκης στο βιβλίο του ανάβοντας… φωτιές στο Μαξίμου. Σύμφωνα με αποσπάσματα που φέρνει στη δημοσιότητα το Πρώτο Θέμα ο πρώην υπουργός Οικονομικών εγκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι παραδόθηκε στις απαιτήσεις των θεσμών. Του προσάπτει επίσης πεζοδρομιακού χαρακτήρα εκφράσεις κατά των Ευκλείδη Τσακαλώτου και Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Χέσ…. τον Ευκλείδη Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Adullts in the room» ο πρωθυπουργός δεν είχε συμπεριλάβει τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στο πρώτο κοινοβουλευτικό σχήμα, γεγονός που είχε προκαλέσει εκνευρισμό στον σημερινό υπουργό Οικονομικών. Ο Γ. Βαρουφάκης υποστηρίζει ότι όταν τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό για να του ζητήσει εξηγήσεις εκείνος απάντησε απαξιωτικά: «Γιάννη, ο Ευκλείδης μου μίλησε άσχημα. Χεστ..ν άστον να βολοδέρνει στη Βουλή, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Για Λαφαζάνη Σύμφωνα πάντα με τον Γ. Βαρουφάκη, όταν εξέφρασε στον Αλέξη Τσίπρα τις αντιρρήσεις του για την υπουργοποίηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Χρειάζομαι τον Λαφαζάνη μέσα στην κυβέρνηση και μάλιστα σε παραγωγικό υπουργείο. Για να μην τον αφήσω να μας κατουράει απ’ έξω. Αν του πάρω το υπουργείο τώρα, την παραμονή της ορκωμοσίας θα στραφεί ακόμη περισσότερο εναντίον μου, Η Αριστερή Πλατφόρμα θα είναι στα κάγκελα». Καμμένος: Μπορώ να σου φέρω δισ. δολάρια για πιο ανώδυνο Grexit Κατά την ίδια περιγραφή την περίοδο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναζητούσε τρόπους εναλλακτικής χρηματοδότησης, ο Πάνος Καμμένος, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είπε: «Εγώ μπορώ να σου φέρω δισεκατομμύρια από την άλλη πλευρά του ατλαντικού και να κλείσω συμφωνία ανταλλαγής ομολόγων με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής, που θα κάνουν ανώδυνη στην έξοδο από το ευρώ. Ο πρώην υπουργός Οικονομίας υποστηρίζει ότι δεν έδωσε σημασία στα όσα είχε πει ο Πάνος Καμένος αλλά ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να το… κοιτάξει. «Αν και ήμουν πεπεισμένος ότι ήταν ψέματα, έκανα το καθήκον μου. Συνάντησα τον εν λόγω κύριο στο γραφείο μου. Όπως είχα μαντέψει, το σωσίβιο των δολαρίων απλώς δεν υπήρχε», γράφει ο Γιάνης Βαρουφάκης. Τσίπρας: «Δεν θα ομολογήσω ότι θα παραδοθώ» Τέλος, ο Γ. Βαρουφάκης υποστηρίζει ότι λίγες ημέρες πριν ανακοινώσει το δημοψήφισμα του είχε παραδώσει ένα σχέδιο ομιλίας με το οποίο του πρότεινε να πει σε διάγγελμα ότι προτίθεται να συνθηκολογήσει με τους δανειστές. Σύμφωνα πάντα με τον πρώην υπ. Οικονομικών ο Τσίπρας με «ηττοπαθές ύφος» του απάντησε: «Δεν πρόκειται να ομολογήσω στο λαό μας ότι πρόκειται να παραδοθώ». Ο Σταθάκης μου έλεγε: Στο τέλος θα τα υπογράψουμε όλα Ρεαλισμό πιστώνει ο πρώην υπουργός Οικονομικών στον τότε υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη. «Τον θυμάμαι να μου λέει την κρίσιμη στιγμή θα δεχθούμε ό,τι μας δώσουν». Και κάτι που είναι περισσότερο προς τιμήν του, λέει ο Γ. Βαρουφάκης, είναι ότι προσπάθησε να με προειδοποιήσει ότι «η μαχητικότητα των άλλων είναι πρόσκαιρη».

Ο Τσίπρας μου θυμίζει Star Trek Σε άλλο σημείο του βιβλίου, απογοητευμένος πλεον από τον πρωθυπουργό ο Γ. Βαρουφάκης συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα με ήρωα του Star Trek. Γράφει ότι του θυμίζει «τον Αναν 7, τον αρχηγό των Εμινάρ, ο οποίος απαιτούσε από τον λαό του να μπαίνει οικειοθελως στους θαλάμους αποσύνθεσης διότι αυτό είχε συμφωνήσει ο ίδιος με τους εχθρούς». iefimerida

