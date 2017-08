Αύγουστος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΥΠΕΣ: Ενίσχυση 20 εκατ. ευρώ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, μετά και την ψήφιση του ν.4483 – ο οποίος ρύθμισε θέματα διάθεσης του φόρου ζύθου – υπέγραψε την απόφαση για την απόδοση 20 εκατ. ευρώ σε 85 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες, ή τις επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών: «Η απόφαση προέκυψε από την καταγραφή των ειδικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτό το υποσύνολο Δήμων, με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία αυξάνουν τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργία τους και την απρόσκοπτη διαχείριση των καθημερινών αναγκών τους.

Η στήριξη των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων, στη βάση των πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων τους, είναι ένα από τα κύρια κριτήρια άσκησης πολιτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εντός αυτού του πλαισίου, το υπουργείο και συνολικά η Κυβέρνηση, εργάζονται για την προώθηση αλλαγών στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι να περιοριστούν στο μέλλον οι ανισότητες, τα εμπόδια και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τον τρόπο που σήμερα χρηματοδοτούνται και προσεγγίζονται διαχειριστικά οι Δήμοι με αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις. Υπό αυτή την έννοια, η έκτακτη ενίσχυση αποτελεί και ένα προοίμιο των επερχόμενων παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες υπόκεινται στον εξαντλητικό και πολυποίκιλο διάλογο που διεξάγει το υπουργείο με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήδη από το 2016. Η δικαιούχοι των ενισχύσεων προέκυψαν από τα εξής κριτήρια: · Δήμοι νησιών με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους

· Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στα πλαίσια του νόμου του «Καλλικράτη» (ν.3852/2010)

· Δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων να χαρακτηρίζονται ως ορεινές. Το ποσό της έκτακτης αυτής ενίσχυσης προέρχεται κατά το ήμισυ από τον λογαριασμό με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν.2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» και κατά το υπόλοιπο μέρος από τον λογαριασμό με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων». Τα 14.450.000 ευρώ θα κατανεμηθούν ισομερώς στους 85 Δήμους, ενώ τα υπόλοιπα 5.550.000 ευρώ θα κατανεμηθούν με βάση τα τελευταία στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής». Στον Ν.Γρεβενών

Με 406.700€ ενισχύεται ο Δήμος Γρεβενών και με 223.000€ ενισχύεται ο Δήμος Δεσκάτης. aftodioikisi

