Αύγουστος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Το αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε θέματα ενέργειας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που έχουν ήδη δρομολογηθεί μέσω του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έγινε κι επίσημα αποδεκτό από τον TAP.

Με επιστολή που υπογράφει ο διευθυντής Εμπορικών και Εξωτερικών Σχέσεων Ulrike Andres του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP επισφραγίζεται μια ακόμα μεγάλη προσπάθεια του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη να συμβάλλει στην υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και να αξιοποιήσει τη διέλευση του αγωγού από τη Δυτική Μακεδονία με συγκεκριμένες δράσεις που θα έχουν επωφελή αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα στο νέο εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον. Η στήριξη αυτή έρχεται στο πλαίσιο του εθελοντικού προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων (SEI) του TAP. Να σημειωθεί ότι καθώς το ενδιαφέρον για τα προγράμματα είναι μεγάλο, το επόμενο διάστημα θα διοργανωθεί μεγάλο event ενημέρωσης. Ακολουθεί η επιστολή:



