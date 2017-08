Αύγουστος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Το Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017, ο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ λειτούργησε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κυρακαλή Γρεβενών, όπου και κήρυξε τον Θείο Λόγο στους πιστούς.



