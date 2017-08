Αύγουστος 7th, 2017 by Σταματίνα

Όλοι οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν κάνει κάποιες γκάφες. Μία τέτοια, αναφέρουν ξένα ΜΜΕ, πως έκανε και η Apple η οποία ανέβασε κατά λάθος τον κώδικα του HomePod του νέου «έξυπνου ακουστικού» στο διαδίκτυο ο οποίος μέσα περιείχε όμως μια εκδοχή του λειτουργικού συστήματος που δεν προοριζόταν να δοθεί στο κοινό – που σημαίνει ότι δεν είχαν αφαιρεθεί αναφορές στα μυστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.



Όλοι οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν κάνει κάποιες γκάφες. Μία τέτοια, αναφέρουν ξένα ΜΜΕ, πως έκανε και η Apple η οποία ανέβασε κατά λάθος τον κώδικα του HomePod του νέου «έξυπνου ακουστικού» στο διαδίκτυο ο οποίος μέσα περιείχε όμως μια εκδοχή του λειτουργικού συστήματος που δεν προοριζόταν να δοθεί στο κοινό – που σημαίνει ότι δεν είχαν αφαιρεθεί αναφορές στα μυστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.



Προγραμματιστές ανά τον κόσμο πέρασαν την τελευταία εβδομάδα προσπαθώντας να βρουν αναφορές για το νέο μοντέλο που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο και εν τέλει τα κατάφεραν. Η Apple φημιζόταν για την ικανότητά της να ελέγχει τις διαρροές των νέων προϊόντων της. Μέχρι να συμβεί αυτή η διαρροή. Κάποια χαρακτηριστικά είχαν ήδη αποκαλυφθεί, όπως για παράδειγμα ότι θα κυκλοφορήσουν τρία μοντέλα και ότι το πιο ακριβό θα περιλαμβάνει οθόνη που θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της μπροστινής μεριάς της συσκευής, δεν είχε επιβεβαιωθεί κάτι από επίσημα χείλη. Nέος σχεδιασμός και μεγαλύτερη οθόνη Η Apple ήθελε το νέο της μοντέλο να έχει πολύ διαφορετικό σχεδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι το iPhone 8 θα περιλαμβάνει οθόνη που θα καλύπτει ολόκληρη την πρόσοψη της συσκευής. Σύμφωνα με άρθρο του Independent, oι διαρροές αποκάλυψαν πώς ένα σχέδιο του τηλεφώνου βρέθηκε μέσα στον κώδικα και δημοσιοποιήθηκε αλλά δεν είναι ακόμα σαφές πώς η Apple θα χρησιμοποιήσει αυτό το σχέδιο, δηλαδή πώς η Apple θα χρησιμοποιήσει τον επιπλέον χώρο. Χωρίς Κουμπί Αρχικής Οθόνης και αισθητήρα TouchID Η εταιρία επιθυμεί και προετοιμάζεται εδώ και αρκετό καιρό για την αφαίρεση του home button. Και φαίνεται πως πλέον ήρθε ο καιρός για κάτι τέτοιο. Πολλά από τα αρχεία που διέρρευσαν φαίνεται να παρουσιάζουν πως η Apple θα έχει ένα εντελώς εικονικό home button, το οποίο στην πραγματικότητα θα ενεργοποιείται πατώντας στην οθόνη. Εκεί ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα καθώς το home button χρησιμεύει σαν αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων αλλά η Apple έχει άλλα σχέδια για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών που δεν περιλαμβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Νέα και βελτιωμένη κάμερα με αναγνώριση προσώπου Στον κώδικα που διέρρευσε γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά όπως η «smartcam», που φαίνεται να είναι τεχνολογία που μπορεί να ανιχνεύσει τις λεπτομέρειες μιας εικόνας και να αλλάξει τις ρυθμίσεις προκείμενου να τις αξιοποιήσει στο έπακρο. Οι κάμερες φαίνεται να έχουν ενσωματωμένους αισθητήρες βάθους που επιτρέπουν στο τηλέφωνο να αποτυπώσει πολύ πιο σωστά τον χώρο. Μπορεί επίσης να εντοπίσει πρόσωπα, σύμφωνα με τον κώδικα. Το εντυπωσιακό είναι πως το λογισμικό καταλαβαίνει όχι μόνο πού βρίσκονται, αλλά και τι κάνουν. Τα αρχεία που διέρρευσαν επιβεβαιώνουν ότι η Apple έχει ενεργοποιήσει την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου στο iPhone 8. Εκτός του ότι επιτρέπει στους ανθρώπους να ξεκλειδώσουν το τηλέφωνό τους με το πρόσωπό τους, η αναγνώριση προσώπου φαίνεται να είναι διαθέσιμη και για τους προγραμματιστές. Αυτό πιθανόν να σημαίνει ότι το τηλέφωνο θα μπορεί να εμφανίζει διαφορετικές πληροφορίες, ανάλογο με το ποιος το χρησιμοποιεί ή για παράδειγμα, τα παιχνίδια θα μπορούσαν να απαιτούν από τον χρήστη τους να κάνει κάποια συγκεκριμένη κίνηση με το πρόσωπό του, ώστε να ξεκλειδώσουν. Πλέον οι πληροφορίες που μένουν να αποκαλυφθούν είναι το όνομα του νέου μοντέλου, η τιμή του και η ημερομηνία κυκλοφορίας.

