Αύγουστος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις δωρεάν Προβολή ταινιών με θέμα το μανιτάρι, πεζοπορίες, επίσκεψη στο Μουσείο Μανιταριών Λάβδας, έξοδο στο δάσος, υπαίθρια μανιταρομαγειρέματα, σεμινάρια, παρουσιάσεις, συναυλίες και υπαίθριες δραστηριότητες περιλαμβάνει το τριήμερο της 14ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού, που θα πραγματοποιηθεί από τις 18-20 Αυγούστου 2017, στο Πάρκο των Μανιταριών στα Γρεβενά.

Στον χώρο θα λειτουργεί οργανωμένος παιδότοπος, ταβέρνα, αναψυκτήριο και έκθεση μανιταροπροϊόντων, τοπικών προϊόντων και έργων τέχνης με θέμα το μανιτάρι.

Συνδιοργανωτές της Γιορτής είναι οι Μανιταρόφιλοι Δυτικής Μακεδονίας, οι Μανιταρόφιλοι Ελλάδας και το Μουσείο Μανιταριών Λάβδας.

Χορηγοί της Γιορτής είναι: ο Δήμος Γρεβενών, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.

Τη Γιορτή υποστηρίζουν το Εθνικό Πάρκο Βόρεια Πίνδος, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών, η ΔΕΔΔΗΕ, η Ε.Π.Σ. Γρεβενών, οι Δρομείς Υγείας Γρεβενών, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η Ένωση Ποδηλατιστών Γρεβενών, η Φιλοζωική Ομάδα Γρεβενών, ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Γρεβενών «Τα Γιαγκούλεια», ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Γρεβενών και πλήθος εθελοντών, μουσικών, μέσων ενημέρωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τοπικών επιχειρήσεων,που προσφέρουν αφιλοκερδώς υπηρεσίες και αγαθά. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις δωρεάν. Πρόγραμμα 14ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017 (προεόρτια) 21.00: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών. Θερινός σινεμάς: Προβολή παιδικών ταινιών με θέμα το μανιτάρι. Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017 11.00-13.00 και 17.00-21.00: Υπαίθριες δραστηριότητες (τοίχος αναρρίχησης και εναέριο πέρασμα) με την Greek Adventure. 19.30-21.00: Αφηγήσεις παραμυθιών με θέμα το μανιτάρι και δημιουργική ώρα, με τη νηπιαγωγό Βούλα Ζαρκογιάννη (παιδικός σταθμός Χιονάτη) 20.30-21.30: Υπαίθρια μανιταρομαγειρέματα Συναυλίες: 21.00: Δούμας-Καραπούλιος- Παρασκευαΐδης 23.00: Pindos Atletico 23.45: Baildsa Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017 Πεζοπορία: Γρεβενά-Διασταύρωση «Καραστέργιος»-Μουσείο Μανιταριών Λάβδας9:00: Γρεβενά, πλατεία Ελευθερίας (Ρολόι): Αναχώρηση λεωφορείου για το σημείο εκκίνησης της πεζοπορίας, Διασταύρωση «Καραστέργιος» στον Όρλιακα, όπου υπάρχει και χώρος στάθμευσης για όσους έρθουν με δικά τους οχήματα) 10:00: Διασταύρωση «Καραστέργιος» (Όρλιακας): Εκκίνηση πεζοπορίας 5 χλμ., διάρκειας περίπου 2 ωρών, για ηλικίες 4-99 ετών. 12.00: Άφιξη πεζοπόρων στο Μουσείο Μανιταριών Λάβδας. Προσοχή: Θέσεις λεωφορείων περιορισμένες. Δηλώσεις συμμετοχής-πληροφορίες: 2462087563 (από 10-18/8/17). Συνδιοργάνωση: Φορέας Διαχ/σης Εθν. Δρυμών Βίκου-Αώου & Πίνδου, Δ/νση Δασών Γρεβενών, Overland Παράλληλα και εφόσον έχει βρέξει και έχουμε καρποφορίες μανιταριών:

9.30: Γρεβενά, Πάρκο Μανιταριών: Αναχώρηση για τα κοντινά δάση για αναζήτηση-συλλογή μανιταριών. Συμμετοχή με Ι.Χ. αυτοκίνητα και προσωπική ευθύνη του καθενός. 9.30: Λάβδα, Μουσείο Μανιταριών: Εξόρμηση στο δάσος για αναζήτηση-συλλογή μανιταριών. Συμμετοχή με Ι.Χ. αυτοκίνητα και προσωπική ευθύνη του καθενός. 11.00-13.00 και 17.00-21.00: Υπαίθριες δραστηριότητες (τοίχος αναρρίχησης και εναέριο πέρασμα) με την Greek Adventure. Σεμινάρια-παρουσιάσεις:

18.30: Γιώργος Κωνσταντινίδης-Λάκης Τσαμπάζης: Μανιταροφιλία-μανιταρογνωσία στην Ελλάδα

19.15: Δήμητρα Βέργου: Μαγειρική μανιταριών Παράλληλα στον παιδότοπο:

18.30-19.30 Διατροφοζουζουνίσματα! Με τη διατροφολόγο Σοφία Μπάμπου

19.30-21.00: Αφηγήσεις παραμυθιών με θέμα το μανιτάρια και δημιουργική ώρα, με τη νηπιαγωγό Βούλα Ζαρκογιάννη (παιδικός σταθμός Χιονάτη) 20.30-21.30: Υπαίθρια μανιταρομαγειρέματα Συναυλίες:

21.00: Μαρία Παπαγεωργίου

23.30: Manitarock Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017 10.00: Γρεβενά, Πάρκο Μανιταριών: Αναχώρηση για μία προσιτή σε όλους πεζοπορία διάρκειας 1 ώρας, στη «Διαδρομή της Μακρολεπιώτας», στο Άλσος Θεοδωρίδη (Γρεβενά) με τους Δρομείς Υγείας Γρεβενών. 11.00: Διοικητήριο: Σεμινάρια-παρουσιάσεις: Γεώργιος Μαλλίνης, πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχ/σης Εθν. Δρυμών Βίκου-Αώου & Πίνδου: Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

11.15: Ντίνα Γκίκα, γεωλόγος: «Γεώτοποι και Βιότοποι του Γεωπάρκου Γρεβενών-Κοζάνης, Γενέτειρα της Τηθύος»

11.30: Άννα Ράσσιου, γεωλόγος: «Γεω-Θαύματα του Γεωπάρκου Γρεβενών-Κοζάνης: Γενέτειρα της Τυθήος»

11.45: Ιωάννης Τζατζάνης, δασολόγος: Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα) 11.00-13.00 και 17.00-21.00: Υπαίθριες δραστηριότητες (τοίχος αναρρίχησης και εναέριο πέρασμα) με την Greek Adventure. 12.00: Διοικητήριο: Ετήσια Γενική Συνέλευση Μανιταρόφιλων Ελλάδας Στον παιδότοπο:

18.30-19.30 Διατροφοζουζουνίσματα! Με τη διατροφολόγο Σοφία Μπάμπου

19.30-21.00: Αφηγήσεις παραμυθιών με θέμα το μανιτάρια και δημιουργική ώρα, με τη νηπιαγωγό Βούλα Ζαρκογιάννη (Χιονάτη) 20.30-21.30: Υπαίθρια μανιταρομαγειρέματα Συναυλίες:

21.00: Subsystem22.30: Toxic Joint 24.00: Three Mammoth Λίνος Κόττης

Γραμματέας Μανιταρόφιλων Ελλάδας

