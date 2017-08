Αύγουστος 7th, 2017 by Σταματίνα

Τα ανοιχτόχρωμα ρούχα έχουν την τιμητική τους το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο πρόβλημα με τους επίμονους και δύσκολους λεκέδες που πέφτουν πάνω σε αυτά. Το παγωτό σοκολάτα και τα κεράσια αποτελούν από τους πιο δύσκολους καλοκαιρινούς λεκέδες, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά που τα απολαμβάνουν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή.



Μην ανησυχείτε όμως καθώς μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτούς χωρίς να χρειαστεί καθαριστήριο. Διώξτε αποτελεσματικά τους λεκέδες ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές. Λεκές από παγωτό σοκολάτα Ρίξτε κρύο νερό στο πίσω μέρος του υφάσματος στο σημείο που έπεσε ο λεκές. Έτσι δεν θα περάσει ο λεκές στις ίνες του ρούχου. Χρησιμοποιήστε σαπούνι χεριών και τρίψτε τον λεκέ με τα χέρια σας. Πλύντε και πάλι με καθαρό νερό τον λεκέ από την ανάποδη μεριά του υφάσματος. Αν ο λεκές επιμείνει, δοκιμάστε να κάνετε το ίδιο με νερό και βορικό οξύ που θα το βρείτε στα φαρμακεία. Βάλτε το ρούχο στο πλυντήριο.

Είναι σημαντικό να αφαιρέσετε τον λεκέ πριν προλάβει να στεγνώσει. Αν βρίσκεστε εκτός σπιτιού, ξεπλύνετε την περιοχή που έσταξε το παγωτό με διάλυμα αλατόνερου, μέχρι να φύγει ο λεκές. Στη συνέχεια αν επιμένει, τρίψτε κατευθείαν πράσινο σαπούνι πάνω του. Λεκές από κεράσια Μουλιάζετε το ρούχο σε διάλυμα σόδας. Τρίβετε λίγο το σημείο και έπειτα το αφήνετε για λίγη ώρα. Αν χρειαστεί τρίψτε τον λεκέ και με ένα βουρτσάκι. Το ξεπλένετε με χλιαρό νερό. Στη συνέχεια βάζετε το ρούχο στο πλυντήριο και επιλέγετε το κατάλληλο πρόγραμμα για να το πλύνετε. newsbeast loading…

