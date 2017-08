Αύγουστος 6th, 2017 by Σταματίνα

Ο πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της κινεζικής αναπτυξιακής τράπεζας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 ετών, για δωροδοκία.



Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε στον Γιάο Ζονγκμίν πρόστιμο περίπου 520.000 δολαρίων. Ολα τα παράνομα κέρδη του θα επιστραφούν στο δημόσιο ταμείο της Κίνας.



Ο Γιάο Ζονγκμίν είχε υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος της επιτροπής του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στην CDB κι επίσης ως αντιπρόεδρος της τράπεζας. ΑΠΕ/ Xinhua loading…

This entry was posted on Κυριακή, Αύγουστος 6th, 2017 at 11:40 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.