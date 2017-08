Αύγουστος 6th, 2017 by Σταματίνα

Με τους περισσότερους από εσάς να έχετε κάνει ήδη την πρώτη καλοκαιρινή σας απόδραση, η προετοιμασία της βαλίτσας είναι μια από τις πιο χρονοβόρες και βαρετές ίσως διαδικασίες που κάθε ταξιδιώτης καλείται να περάσει πριν απολαύσει και χαρεί νέες πόλεις, τον ήλιο και τη θάλασσα.



Και μπορεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος να μπαίνει το σωστό πακετάρισμα, εκείνο δηλαδή που θα χαρίσει εξοικονόμηση χώρου και κόπου, αλλά υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να απασχολεί όποιον ταξιδεύει (για αναψυχή και όχι μόνο) και αυτό δεν είναι άλλο από την προστασία των αποσκευών από ενδεχόμενη φθορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκύψει είτε σε οδικό είτε σε αεροπορικό ταξίδι, αλλά σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστο, μιας και η βαλίτσα αποτελεί πολύτιμη επένδυση και μια γρατζουνιά ή μια σοβαρή φθορά μπορεί να φέρει νέα, περιττά έξοδα. Τι μπορείτε να κάνετε για να την κρατήσετε ασφαλή όσο το δυνατόν περισσότερο;



Το μυστικό κρύβεται σε ένα προϊόν που βρίσκεται (και πάλι) στην κουζίνα σας και το χρησιμοποιείται για να προστατεύσετε τρόφιμα. Ο λόγος για την πλαστική, διάφανη μεμβράνη που υπάρχει σε κάθε κουζίνα, με την οποία σας προτείνουμε να τυλίξετε μέρος της βαλίτσας σας, όπως το σημείο του φερμουάρ της ή και ολόκληρη τη βαλίτσα. Περάστε τη μεμβράνη τρεις φορές γύρω από την αποσκευή και θα κρατήσετε μακριά λεκέδες ή άλλες φθορές. Το κόλπο αυτό βοηθά και όσους ταξιδεύουν χωρίς δικό τους μέσο, να αναγνωρίζουν επίσης τη βαλίτσα τους και να αποθαρρύνουν κάποιον κακόβουλο να την ανοίξει. bovary loading…

