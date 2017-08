Αύγουστος 6th, 2017 by Σταματίνα

Ο αριθμός των θανάτων στην Ευρώπη από καταστροφές που οφείλονται σε μετεωρολογικά αίτια μπορεί να αυξηθεί κατά 50 φορές έως το τέλος του αιώνα, με τους ακραίους καύσωνες να προκαλούν περισσότερους από 150.000 θανάτους κάθε χρόνο έως το 2100, αν δεν ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ανέφεραν επιστήμονες.



Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες στο περιοδικό «Lancet Planetary Health», οι συντάκτες της έρευνας υπογράμμισαν ότι τα ευρήματά τους έδειξαν ότι η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει κατά ραγδαία αυξανόμενο τρόπο την κοινωνία, με τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιθανώς να επηρεαστούν, αν δεν ελεγχούν οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Οι προβλέψεις, που βασίζονται σε μια υπόθεση μηδενικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερµοκηπίου και καμίας βελτίωσης στις πολιτικές μείωσης του αντίκτυπου των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, δείχνουν μια αύξηση των θανάτων εξαιτίας καιρικών συνθηκών από 3.000 το χρόνο στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1980 και 2010 σε 152.000 τον χρόνο στο διάστημα μεταξύ 2071 και 2100. «Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες απειλές για την ανθρώπινη υγεία τον 21ο αιώνα και ο κίνδυνος που θέτει στην κοινωνία θα συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τους κινδύνους που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες», τόνισε ο Τζιοβάνι Φορτζιέρι από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τους επικεφαλής της έρευνας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όπως τόνισε: «Αν δεν περιοριστεί επειγόντως η υπερθέρμανση του πλανήτη», περίπου 350 εκατομμύρια Ευρωπαίοι σε ετήσια βάση μπορεί να είναι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα έως το τέλος του αιώνα.



Η επιστημονική ομάδα μελέτησε τις επιπτώσεις των επτά πιο επικίνδυνων τύπων καιρικών καταστροφών –κύματα καύσωνα και ψύχους, πυρκαγιές, ξηρασίες, πλημμύρες ποταµών,παράκτιες πλημμύρες και θύελλες – στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελβετία, την Νορβηγία και την Ισλανδία. Οι συντάκτες της μελέτης εξέτασαν τα αρχεία φυσικών καταστροφών από το 1981 έως το 2010 για να εκτιμήσουν την ευπάθεια του πληθυσμού, συνδύασαν αυτά τα ευρήματα με τον τρόπο που η κλιματική αλλαγή μπορεί να εξελιχθεί και με τον ενδεχόμενο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού και της μετανάστευσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα κύματα καύσωνα θα αποτελούν τις πλέον θανατηφόρες φυσικές καταστροφές και μπορεί να προκαλέσουν το 99% όλων των μελλοντικών θανάτων που οφείλονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα επίσης προβλέπουν μια σημαντική αύξηση στον αριθμό θανάτων από παράκτιες πλημμύρες, από έξι θανάτους το χρόνο στην αρχή του αιώνα σε 233 ετησίως έως το τέλος αυτού. Οι συντάκτες της μελέτης τόνισαν ότι το 90% του κινδύνου θα οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, ενώ το 10% στην αύξηση του πληθυσµού, η μετανάστευση και η αστικοποίηση. newsbeast loading…

