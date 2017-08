Αύγουστος 6th, 2017 by Σταματίνα

Στην «τετράγωνη λογική» που αποτελείται από: επενδύσεις, εξαγωγές, καινοτομικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ψηφιακή εκπαίδευση και απορρόφηση ανέργων μέσω προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης, βασίζεται το νέο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας. Αυτό υπογραμμίζει ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και σημειώνει ότι οι αναπτυξιακές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί, καλύπτουν όλο το φάσμα της κυβερνητικής λειτουργίας και άρα, όλα τα υπουργεία.



14 άξονες για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας Όσον αφορά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ο υπουργός αναφέρει τους 14 άξονες στους οποίους προωθεί παρεμβάσεις και βελτιώσεις προς όφελος της επιχειρηματικότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα ανακοινωθεί εντός του φθινοπώρου ο δεύτερος κύκλος υποβολής επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου για τα τέσσερα ήδη ενεργοποιημένα καθεστώτα (γενική επιχειρηματικότητα, νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ, ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού, επενδύσεις μείζονος μεγέθους). Ο υπουργός υπενθύμισε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στον πρώτο κύκλο ενώ όπως είπε, εντός του έτους αναμένεται να ενεργοποιηθούν και τα άλλα τέσσερα καθεστώτα (Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών, Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ, Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια – αλυσίδες αξίας, Συνέργειες και δικτυώσεις). Το καθεστώς «Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών» θα βγει πρώτο χρονολογικά εντός του φθινοπώρου και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα τρία καθεστώτα.



Στο μεταξύ, αναμένεται αν ανακοινωθούν άμεσα, νέα έργα ΣΔΙΤ, τόσο για νέα ανταποδοτικά έργα όσο και για νέα έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας υψηλής προτεραιότητας για τις τοπικές κοινωνίες και το δημόσιο. Παράλληλα, ενεργοποιούνται και όλοι οι δυνατοί μηχανισμοί χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) -και στο πλαίσιο του EFSI-, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και με IFC – Παγκόσμια Τράπεζα για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ. 4 επενδύσεις που βρίσκονται στη λίστα αναμονής για ένταξη στο fast track Όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις που τυγχάνουν ειδικού καθεστώτος ταχείας αδειοδότησης (fast track), όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, έως σήμερα έχουν ενταχθεί συνολικά 13 έργα, όμως οι προβλεπόμενες διαδικασίες υλοποιούνται κανονικά για δέκα από αυτά, συνολικού προϋπολογισμού 2,65 δισ. ευρώ. Οι υπόλοιπες τρεις επενδύσεις βρίσκονται σε διαδικασία απένταξης για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία, ενώ προχθές προτάθηκαν στη Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων προς ένταξη άλλες 4 επενδύσεις από τις οποίες εγκρίθηκε μόνο η μία, ενώ για τις άλλες ζητήθηκαν περαιτέρω στοιχεία και τεκμηρίωση.

Η επένδυση αυτή αφορά τουριστικά έργα (ξενοδοχεία, κατοικίες, μαρίνα και καταστήματα) ύψους 408,5 εκατ με 763 νέες θέσεις εργασίας.

«Τέλος, υπάρχουν άλλες 4 επενδύσεις που βρίσκονται στη λίστα αναμονής για ένταξη στο fast track» κατέληξε ο υπουργός.

