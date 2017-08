Αύγουστος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τελικά ο άνθρωπος-αστραπή χάνει. Ο Γιουσέιν Μπολτ στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του σε ατομικό άθλημα στο στίβο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, δεν κατάφερε να κερδίσει το 12ο χρυσό του μετάλλιο. Και σαν να το ήθελε η μοίρα, νικητής στην κούρσα της μιας ανάσας αναδείχθηκε στο Λονδίνο ο Τζάστιν Γκάτλιν, ο μεγάλος του αντίπαλος όλα αυτά τα χρόνια. Σε ηλικία 35 ετών ο Αμερικανός σπρίντερ κατέκτησε την πρώτη θέση με επίδοση 9,92 δευτερόλεπτα. Ο Γιοιυσέιν Μπολτ μάλιστα δεν κατάφερε να τερματίσει ούτε δεύτερος, θέση που κατέλαβε ο επίσης Αμερικανός και next best thing του αμερικανικού στίβου Κρίστιαν Κόλεμαν με επίδοση 9,95 δευτερόλεπτα. Ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ κατέλαβε τελικά την τρίτη θέση σε μια κούρσα που κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία εκατοστά καθώς και οι τρεις δρομείς τερμάτισαν με μικρή διαφορά μεταξύ τους.



Ο Τζάστιν Γκάτλιν, πάντως, σε μια ένδειξη αναγνώριση του μεγαλείου του αντιπάλου του, καθώς η αξία του ηττημένου δίνει αξία στον νικητή, αμέσως μόλις συνειδητοποίησε τη νίκη του όταν αντίκρισε τον μεγάλου του αντίπαλο γονάτισε μπροστά του. Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής επιστρέφει στο θρόνο του μετά το 2005 οπότε είχε επίσης κατακτήσει την πρώτη θέση στο αγώνισμα των 100μ. αλλά έκτοτε η καριέρα του γνώρισε πολλά σκαμπανεβάσματα καθώς τιμωρήθηκε δύο φορές για μεγάλο χρονικό διάστημα για χρήση αναβολικών πριν να πραγματοποιήσει την μεγάλη επιστροφή. protothema

This entry was posted on Κυριακή, Αύγουστος 6th, 2017 at 00:27 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.