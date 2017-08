Αύγουστος 6th, 2017 by Σταματίνα

Πάνω από πέντε εκατομμύρια πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα στη Γερμανία πρόκειται να εφοδιαστούν με ένα νέο λογισμικό προκειμένου να μειωθούν οι βλαβερές εκπομπές ρύπων. Στο σύνολο των αυτοκινήτων περιλαμβάνονται 2,5 εκατομμύρια οχήματα του ομίλου Volkswagen, για τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί βελτιώσεις σε ότι αφορά τις εκπομπές ρύπων.



Σύμφωνα με τον «Γερμανικό Σύνδεσμο Αυτοκινητοβιομηχανίας» (VDA) τα προαναφερθέντα μέτρα είναι απόρροια της λεγόμενης εθνικής «Συνόδου Ντίζελ» που διεξήχθη στο Βερολίνο με συμμετοχή πολιτικών εκπροσώπων της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης και κρατιδίων, αλλά και των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Οι σχεδιαζόμενες βελτιώσεις αφορούν οχήματα με κινητήρες αντιρυπαντικής τεχνολογίας Euro 5 και Euro 6. Σύμφωνα με τον «Γερμανικό Σύνδεσμο Αυτοκινητοβιομηχανίας» (VDA), τα μέτρα αυτά λαμβάνονται εθελοντικά από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των γερμανικών οχημάτων των κατηγοριών Euro 5 και Euro 6. Σήμερα κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους περίπου 8,6 εκατ. οχήματα τέτοιου τύπου. Η συμφωνία που επετεύχθη προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων δεν θα επωμιστούν κανένα κόστος, όπως γράφει η Deutsche Welle. Επιπλέον, σύμφωνα με τον VDA, οι βελτιώσεις που θα γίνουν δεν θα έχουν επιπτώσεις στην απόδοση των κινητήρων, την κατανάλωση καυσίμου και τη διάρκεια ζωής των οχημάτων. Στόχος των προβλεπομένων βελτιώσεων είναι η μείωση των μέσων εκπομπών οξειδίου του αζώτου, κατά 25% έως 30%.



Το νέο λογισμικό πρόκειται να εγκατασταθεί σε οχήματα των εταιρειών BMW, Daimler, Opel και Volkswagen. H BMW μάλιστα προσφέρει μέχρι το τέλος του 2017 ένα περιβαλλοντικό μπόνους ύψους έως και 2.000 ευρώ για κατόχους πετρελαιοκίνητων με τεχνολογία Euro 4 ή παλαιότερη που επιθυμούν να αγοράσουν ένα καινούριο ηλεκτροκίνητο BMW i3, ενός υβριδικού ή ενός ντίζελ με κινητήρα Euro 6. newsbeast loading…

