Αύγουστος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σήμερα (06-08-2017) πρωινές ώρες, στο 38ο χλμ. του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί Αλβανίας) που οδηγούσε 53χρονος υπήκοος Αλβανίας εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε διαχωριστικό στηθαίο και ανετράπη εντός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του επιβαίνοντος 71χρονου υπηκόου Αλβανίας και το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς.

This entry was posted on Κυριακή, Αύγουστος 6th, 2017 at 12:45 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.