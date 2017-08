Αύγουστος 6th, 2017 by Σταματίνα

Τα καρότα βοηθούν στη θρέψη και την καλή κατάσταση του δέρματος σας, ενώ το προστατεύουν από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου.



Μάσκα από καρότο: Αφαιρέστε το δέρμα από το καρότο και βράστε το.

Λιώστε το βρασμένο καρότο και προσθέστε μέλι για να κάνετε μια παχιά πάστα. Απλώστε τη μάσκα σε όλο το πρόσωπό σας, αφήστε τη για 20-30 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Αποθηκεύστε το υπόλοιπο στο ψυγείο.



Επαναλάβετε τη μάσκα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για να κρατήσετε το δέρμα σας υγιές και λαμπερό.

