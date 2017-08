Αύγουστος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Διευκρινίσεις για την χαλάρωση των capital controls επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Οικονομικών μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η διαπίστωση ότι το σύνολο των αναλήψεων ανά έτος μειώνοντας τελικά. Και τούτο διότι από τον Σεπτέμβριο οι καταθέτες θα μπορούν να κάνουν ανάληψη 1.800 ευρώ για 12 μήνες, δηλαδή σύνολο 21.600 ευρώ, ενώ τώρα είναι 420 ευρώ επί 52 φορές, κάτι που σημαίνει 21.840 ευρώ συνολικά. «Οι αντιδράσεις σχετικά με την Υπουργική Απόφαση φανερώνουν άγνοια της ουσίας του ζητήματος και της φάσης της διαδικασίας στην οποία βρισκόμαστε» δηλώνει το υπ. Οικονομικών.



Οπως εξηγεί «η αναπροσαρμογή του χρονικού διαστήματος σωρευτικού ορίου ανάληψης μετρητών σε μηνιαία βάση, έγινε με σκοπό να προσαρμοστούν οι επιτρεπόμενες αναλήψεις μετρητών με τον μηνιαίο κύκλο της οικονομίας, δεδομένου ότι οι καταβολές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων γίνονται συνήθως σε μηνιαία βάση». Μάλιστα υποστηρίζει ότι «γι’ αυτό τον λόγο, επιτράπηκε η ανάληψη 1.800 ευρώ ανά μήνα και κωδικό πελάτη –ένα σταθερό ποσό, που δεν αυξομειώνεται ανάλογα με τις ημέρες που έχει ο κάθε ημερολογιακός μήνας- καθώς κρίθηκε ότι αυτό θα ήταν πιο εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη από ένα συνεχώς αυξομειούμενο μηνιαίο ποσό». Παράλληλα, το ΥΠΟΙΚ σημειώνει ότι «η χρήση καρτών και ηλεκτρονικών πληρωμών έχει αυξηθεί σημαντικά και συνεπώς υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες για την πραγματοποίηση των επιθυμούμενων συναλλαγών».



Αναλυτικά η διευκρινιστική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ: «Η Υπουργική Απόφαση για την περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την πλήρη απελευθέρωσή τους, όπως έχει ήδη περιγραφεί στον οδικό χάρτη που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών στις 15 Μαΐου 2017. Παράλληλα, είναι αποτέλεσμα της αλλαγής κλίματος στην ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου και των θετικών εξελίξεων που ακολούθησαν. Ωστόσο, οι αντιδράσεις σχετικά με την Υπουργική Απόφαση φανερώνουν άγνοια της ουσίας του ζητήματος και της φάσης της διαδικασίας στην οποία βρισκόμαστε. Αναγκαζόμαστε για μία ακόμα φορά να θυμίσουμε ορισμένα βασικά πράγματα, τόσο για τη μέχρι σήμερα πορεία χαλάρωσης, όσο και για τα βήματα που απομένουν για την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών: – Η απελευθέρωση των κεφαλαιακών περιορισμών γίνεται, εξ’ αρχής, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών και της αγοράς και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. -Σε αυτό το πλαίσιο, η αναπροσαρμογή του χρονικού διαστήματος σωρευτικού ορίου ανάληψης μετρητών σε μηνιαία βάση, έγινε με σκοπό να προσαρμοστούν οι επιτρεπόμενες αναλήψεις μετρητών με τον μηνιαίο κύκλο της οικονομίας, δεδομένου ότι οι καταβολές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων γίνονται συνήθως σε μηνιαία βάση. Γι’ αυτό τον λόγο, επιτράπηκε η ανάληψη 1.800 ευρώ ανά μήνα και κωδικό πελάτη –ένα σταθερό ποσό, που δεν αυξομειώνεται ανάλογα με τις ημέρες που έχει ο κάθε ημερολογιακός μήνας- καθώς κρίθηκε ότι αυτό θα ήταν πιο εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη από ένα συνεχώς αυξομειούμενο μηνιαίο ποσό. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η χρήση καρτών και ηλεκτρονικών πληρωμών έχει αυξηθεί σημαντικά και συνεπώς υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες για την πραγματοποίηση των επιθυμούμενων συναλλαγών. -Εδώ και καιρό, έχουμε δημοσιεύσει οδικό χάρτη με συγκεκριμένα βήματα για την απελευθέρωση των κεφαλαιακών περιορισμών για να προσφέρουμε σταθερό έδαφος όσον αφορά τη διαφάνεια και τις προσδοκίες των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με αυτό το θέμα.​ – Σε κάθε βήμα της άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών είμαστε σε επικοινωνία με τα μέρη που επηρεάζονται και λαμβάνουμε υπόψη τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους. -Με τη συστηματική λειτουργία της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, έχουμε περιορίσει στο ελάχιστο τις αρνητικές επιπτώσεις των κεφαλαιακών περιορισμών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.



– Όσον αφορά τις κύριες ρυθμίσεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, σημειώνουμε τα κάτωθι: · Παρέχεται πλέον η δυνατότητα σε κάθε νομικό πρόσωπο να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό οποιασδήποτε μορφής σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί (αυτό αφορά περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις). Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο επιχειρηματικός κόσμος στις καθημερινές συναλλαγές του. · Οι μισθωτοί θα μπορούν να επιλέγουν το πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους με το οποίο συνεργάζεται ο εργοδότης τους, αίτημα στο οποίο ανταποκριθήκαμε απαντώντας σε μια υπαρκτή ανάγκη των εργαζομένων. · Αυξάνεται από 30% σε 50% το ποσοστό ανάληψης μετρητών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τα χρηματικά ποσά που αυτά μεταφέρουν από την αλλοδαπή σε εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα, ενώ υπάρχει ήδη η δυνατότητα μεταφοράς εκ νέου σε πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής του συνόλου του ποσού. Η πορεία προς την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών συνεχίζεται με τον ίδιο μεθοδικό τρόπο, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που μπορείτε να βρείτε δημοσιευμένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών». iefimerida

