Αύγουστος 6th, 2017 by Σταματίνα

Καμία σχέση δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Τα προβλήματα εμφανίζονται συχνά, διώχνουν τη χαρά και την απόλαυση και μας κάνουν να αναρωτιόμαστε για το ποιος μπορεί να είναι ο ένοχος αυτής της κατάστασης. Οικονομικά ζητήματα, ζήλια, υποχρεώσεις κάθε είδους και άγχη, έλλειψη ελεύθερου χρόνου, κακή ψυχολογία, διαφορετικές απόψεις είναι μερικές από τις πρώτες σκέψεις που θα έπεφταν στο τραπέζι, ωστόσο υπάρχει μια αιτία που αν και ελάχιστες φορές γίνεται αντιληπτή, είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο αριθμό τσακωμών που προκύπτει ανάμεσα στα ζευγάρια.



Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Rescue Remedy οι ειδικοί αποκαλύπτουν ότι η αργοπορία ενός ανθρώπου μπορεί να προκαλέσει 30 καυγάδες ανά έτος. Το φύλο που συνήθως κατηγορείται για το λεγόμενο «στήσιμο» είναι οι γυναίκες, καθώς θεωρείται πως αυτές είναι ανοργάνωτες και καθυστερούν τόσο στα ραντεβού τους, όσο και σε γάμους, ενώ μια στις τέσσερις παραδέχεται ότι καθυστερεί στις συναντήσεις με φίλους, σε σύγκριση με το 16% των ανδρών. Επιπλέον, περισσότερες από μια στις πέντε γυναίκες παραδέχθηκαν ότι αργούν στη δουλειά σε αντίθεση με το ποσοστό των αντρών που άγγιζε μόλις το 13%. Παρόλα αυτά, η ίδια μελέτη έδειξε, πως οι γυναίκες είναι πολύ πιο προετοιμασμένες όταν έχουν να κάνουν με την οργάνωση για τις διακοπές, αφού ξεκινούν να πακετάρουν τα πράγματα και τα ρούχα τους πριν την αναχώρηση τους, σε σύγκριση με τους άντρες, που τείνουν να τα αφήνουν όλα για την τελευταία στιγμή.



Εκπρόσωπος του Rescue Remedy είπε χαρακτηριστικά: «Αποτελεί κοινό φαινόμενο για πολλά ζευγάρια το γεγονός, ότι ο ένας από τους δυο συχνά περιμένει τον άλλο μέχρι να ετοιμαστεί. Αλλά αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση και των δύο -κάτι που μισούν οι άνθρωποι που αγαπούν την οργανωτικότητα. Επομένως αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για τους τόσους πολλούς καυγάδες που προκύπτουν στα νοικοκυριά.» Η έρευνα του Rescue Remedy εξέτασε 2000 ενήλικες από τους οποίους 65% των γυναικών υποστήριξαν πως είναι εξαιρετικά οργανωτικές και πάντοτε έτοιμες στο χρόνο τους, σε αντίθεση με το 55% των αντρών.

