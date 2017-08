Αύγουστος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δεν είναι λίγες οι φορές που γείτονες καβγαδίζουν για τις ώρες κοινής ησυχίας, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που οι περισσότεροι κάθονται στα μπαλκόνια και συνήθως κάνουν περισσότερο θόρυβο. Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες: Καλοκαίρι: 15:00 έως 17:30 και 23:00 έως 07:00.

Χειμώνας: 15:30 έως 17:30 και 22:00 έως 07:30. Θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και χειμερινή από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι παραβάτες διώκονται σε βαθμό πταίσματος. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης. iefimerida

