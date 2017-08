Αύγουστος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το διήμερο, 4 και 5 Αυγούστου 2017 η Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Γρεβενών πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κο ΚΑΡΥΠΙΔΗ Θεόδωρο, τον Βουλευτή Γρεβενών κο ΜΠΓΙΑΛΑ Χρήστο και τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Δ/ντη Ταξίαρχο κο ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη για θέματα που αφορούν τον κλάδο μας, την εξέλιξη της πορείας μεταστέγασης της Δ/νσης Αστυνομίας Γρεβενών αλλά και την ένταξη (μέσω της Περιφέρειας) των Αστυνομικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας στις δράσεις του προγράμματος Π.Ε.Π (ΕΣΠΑ) 2014-2020, που αφορούν έργα «προμήθειας και εκσυγχρονισμού των υλικών των Αστυνομικών Υπηρεσιών».

Ειδικότερα, η μεταστέγαση βρίσκετε στο τελικό της στάδιο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές μελέτες και εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες, ενώ όσον αφορά το ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατάφερε, οι προτάσεις μας να συμπεριληφθούν και να ενταχθούν στο διαχειριστικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Υπενθυμίζετε ότι το συνολικό ύψος του εξοπλισμού που περιλαμβάνετε στο εν λόγω πρόγραμμα αγγίζει το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ και για τους 4 νομούς της Δυτ. Μακεδονίας. Συγχαίρουμε τον Περιφερειάρχη αλλά και το προσωπικό της Περ. Δυτ. Μακεδονίας καθώς η Περιφέρεια μας, οντάς πρωτοπόρα για άλλη μια φορά , ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που συμπεριέλαβε στο διαχειριστικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 την ¨προμήθεια και εκσυγχρονισμό των υλικών των Αστυνομικών Υπηρεσιών¨, μιας προμήθειας ζωτικής σημασίας που θα αυξήσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά παράλληλα θα βελτιώσει και τις συνθήκες εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γρηγόριος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ηλίας ΓΡΑΒΑΛΟΣ grig.evangelou@yahoo.gr ilias.gravalos@gmail.com 6934511511 6948805454





