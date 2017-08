Αύγουστος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σειρήνες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών,»αναστάτωσαν» , το μεσημέρι του Σαββάτου (5-8), το κέντρο της πόλης, όταν κλήθηκαν να σβήσουν φωτιά που εκδηλώθηκε στην είσοδο οικοδομής, στην πλατεία Ελευθερίας, έναντι Δημαρχείου Γρεβενών.

Δύο οχήματα με πέντε άντρες, έφτασαν αμέσως, όπου με την χρήση πυροσβεστήρα, απέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία είχε ξεκινήσει από χελώνα της ΔΕΔΔΗΕ, που βρισκόταν σε οικοδομή, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει κανείς.

Αμεση ήταν και η επέμβαση της ΔΕΔΔΗΕ, όπου τεχνικοί της, αποκατέστησαν σύντομα την βλάβη.

Ο πυραγός Αθανάσιος Καραγιώργος στην camera του Grevena TV:



Δείτε εικόνες:





