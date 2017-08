Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Σήμερα, μπορεί κανείς να χάσει εύκολα βάρος ακολουθώντας μια ισορροπημένη διατροφή και βάζοντας στην καθημερινότητα του μια μεγάλη ποικιλία από δραστικές ασκήσεις γυμναστικής. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα σημεία του σώματος, που χαρακτηρίζονται ως «δύσκολα» μιας και εκεί μπορεί να παρουσιαστεί αντίσταση εξαιτίας της ύπαρξης ενός ανεπιθύμητου όγκου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά περιττό λίπος. Μια από τις περιοχές αυτές είναι και τα πόδια -από τους μηρούς μέχρι και τις γάμπες – στα οποία θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας αν θέλετε να είναι λεπτά και τονωμένα, ώστε να σας κολακεύουν ακόμα περισσότερο όταν φοράτε τα αγαπημένα σας τακούνια, αλλά και να μειώσετε τις πιθανότητες να αντιμετωπίσετε κινητικά προβλήματα καθώς μεγαλώνετε. Ωφεληθείτε από τις παρακάτω συμβουλές σωματικής άσκησης: Εντάξτε στο πρόγραμμα γυμναστικής σας τα σκουότς Πρόκειται για τα γνωστά σε όλους βαθιά καθίσματα, η πιο πλήρης και αποτελεσματική άσκηση στη μεταμόρφωση της σωματικής εικόνας, η οποία επικεντρώνεται στους τετρακεφάλους και διατείνει τους γλουτιαίους μύες, ενώ αυξάνουν και τη μυϊκή μάζα, καίγοντας έτσι το λίπος. Μάλιστα μια γερμανική μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο Sports Medicine αποκαλύπτει ότι τα βαθιά αυτά καθίσματα βοηθούν επίσης στην ενδυνάμωση των γονάτων. Κάντε όρθιες άρσεις γαμπών Μια από τις πιο εύκολες ασκήσεις που μπορείτε να εκτελέσετε ακόμα και στις σκάλες ή στο σπίτι, η οποία γυμνάζει και γραμμώνει τις γάμπες, μια περιοχή του σώματος, όπου υπάρχουν μικροί μύες, που όμως στηρίζουν το σώμα και το σταθεροποιούν. Με τις όρθιες άρσεις ή αλλιώς ανασηκώσεις των γαμπών μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική δύναμή σας και να κάψετε πολλές θερμίδες και λίπος.



Αυξήστε την κλίση στο διάδρομο Αν θέλετε τα πόδια σας να γίνουν λεπτά και καλοσχηματισμένα σαν λαμπάδα, τότε καλό θα ήταν να εφαρμόσετε άλλο ένα τρικ στη γυμναστική σας: αυξήστε την κλίση στο διάδρομο και κάντε ακόμα πιο δύσκολο το περπάτημα ή το τρέξιμο επάνω σε αυτόν. Ερευνα που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine αποκαλύπτει, ότι αυτό θα βελτιώσει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες αποθήκευσης λίπους και επίσης (δυνητικά) οι λιγούρες. Γυμναστείτε στην πρέσα ποδιών Ενα όργανο γυμναστικής που αν και στις αίθουσες των γυμναστηρίων είναι ιδιαίτερα αγαπητό μόνο στους άντρες, γυμνάζει τους γλουτιαίους, τους δικέφαλους μηριαίους, τους τετρακέφαλους μηριαίους, τις γάμπες και τους προσαγωγούς, οπότε είναι σίγουρα ιδανικό και για τις γυναίκες. Η πρέσα ποδιών αυξάνει τη μυϊκή μάζα, αλλά και τη δύναμη του αθλούμενου και είναι μια καλή εναλλακτική για όσους δεν μπορούν να κάνουν ακόμα σκουοτς. Δοκιμάστε τις προβολές ποδιών Πρόκειται για μια άσκηση που ενεργοποιεί πολλές μυϊκές ομάδες και επιδέχεται διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης, αλλά απαιτεί τεχνική. Είναι πολύ καλή άσκηση γιατί χαλαρώνει μερικούς από τους τένοντες των ποδιών ενώ παράλληλα κάνει εξαιρετικές καύσεις στο κατώτερο σημείο τους και τονώνει τα πόδια στο σύνολο τους. Βάλτε στην καθημερινότητα σας το περπάτημα Αν οι καθημερινές σας υποχρεώσεις δεν σας επιτρέπουν να ακολουθήσετε συστηματικά ένα πρόγραμμα γυμναστικής στο γυμναστήριο, τότε το περπάτημα είναι η ιδανικότερη εναλλακτική. Σύμφωνα με ερευνητές του London School of Economics, οι άνθρωποι που έκαναν γρήγορο περπάτημα είχαν λιγότερο σπλαχνικό λίπος και χαμηλότερο ΔΜΣ κατά μέσο όρο από όσους ασκούνταν στο γυμναστήριο ή έκαναν κάποιου είδους αθλήματα. Ωφεληθείτε από αλλαγές στη διατροφή σας: Βάλτε περισσότερο ασβέστιο στα γεύματα σας Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια ουσία που είναι γνωστή για τη συμβολή της στην υγεία των οστών, είναι εξίσου απαραίτητη και σημαντική για την ενδυνάμωση των μυών. Με βάση έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Obesity, η αύξηση της πρόσληψης ασβεστίου μπορεί να προωθήσει σημαντικά την απώλεια λίπους σε παχύσαρκα άτομα, που ακολουθούν μια δίαιτα περιορισμένης θερμιδικής αξίας. Καταναλώστε περισσότερα εσπεριδοειδή Αν θέλετε να αποκτήσετε αδύνατα και σφιχτά πόδια σε χρόνο μηδέν, καταναλώστε αντί για μια πρωτεϊνική μπάρα, εσπεριδοειδή μετά από την προπόνηση σας. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition υποστηρίζει ότι σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από πειράματα σε ζώα, αυτά που κατανάλωναν πολυφαινόλες μέσα από εσπεριδοειδή είχαν την τάση να καίνε περισσότερο λίπος. bovary loading…

