Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Οι πολλές ώρες που περνάτε συνήθως στην παραλία κολυμπώντας, κάνοντας ηλιοθεραπεία ή παίζοντας ρακέτες ανοίγουν την όρεξη.



Πριν φύγετε από το σπίτι βάλτε στην τσάντα της παραλίας μαζί με το αντηλιακό και την πετσέτα, υγιεινά σνακ που θα σας χορτάσουν χωρίς να σας βαρύνουν. Καλό είναι να προτιμήσετε ελαφρά σνακ που θα σας γεμίσουν ενέργεια και θα σας ενυδατώσουν τις ώρες που βρίσκεστε κάτω από τον ήλιο. Φρούτα Μια εξαιρετική επιλογή με λίγες θερμίδες είναι τα φρέσκα φρούτα όπως οι μπανάνες. Αποτελούν μια καλή πηγή φυτικών ινών, είναι εύκολες στην πέψη και είναι πλούσιες σε κάλιο για να παραμείνετε ενυδατωμένες. Εναλλακτικά πάρτε μαζί σας βερίκοκα, κεράσια, νεκταρίνια και ροδάκινα που μεταφέρονται εύκολα.



Αν έχετε ψυγείο παραλίας επιλέξτε καρπούζι και πεπόνι ώστε να τα διατηρήστε δροσερά μέχρι να τα καταναλώσετε. Λαχανικά Γεμάτα θρεπτικά συστατικά αποτελούν μια νόστιμη επιλογή για σνακ στην παραλία. Κόψτε καρότα, αγγούρια και ραπανάκια σε μπαστουνάκια και διατηρήστε τα σε πλαστικό σακουλάκι με παγάκια για να διατηρηθούν. Προσθέστε αν θέλετε στο σακουλάκι σας φέτες λεμονιού ώστε να μη μαυρίσουν. Ανάλατοι ξηροί καρποί Θα σας γεμίσουν ενέργεια ενώ αποτελούν καλή πηγή πρωτεΐνης και λίπους. Εναλλακτικά μπορείτε να διαλέξετε αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη, όπως τα μύρτιλα, οι σταφίδες και τα cranberries. Μπάρα δημητριακών Αποτελεί μια καλή και νόστιμη λύση για τις λιγούρες, που θα σας δώσει υδατάνθρακες και την ενέργεια που χρειάζεστε. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε μερικά κριτσίνια, ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης, κράκερς ή σταφιδόψωμο. newsbeast loading…

This entry was posted on Σάββατο, Αύγουστος 5th, 2017 at 16:52 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.