Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες Toyota Motor και Mazda Motor ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα κατασκευάσουν μια μονάδα συναρμολόγησης στις ΗΠΑ κόστους 1,6 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο της νέας τους κοινοπραξίας, ενώ η Toyota θα αποκτήσει ποσοστό 5% στη μικρότερη ανταγωνίστριά της.



Το εργοστάσιο, που εκτιμάται ότι θα αρχίσει να λειτουργεί το 2021, θα έχει παραγωγική δυναμικότητα 300.000 οχημάτων το χρόνο και θα απασχολεί περίπου 4.000 άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο εταιριών. Οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοίνωσαν επίσης ότι θα εξετάσουν την από κοινού ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς οι αυστηρότεροι κανόνες για τις εκπομπές ρύπων σε όλο τον κόσμο στρέφουν ολοένα και περισσότερες εταιρίες στον τομέα αυτό.



Την ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο εταιριών χαιρέτισε ο Ιάπωνας υπουργός Εμπορίου Χιροσίγκε Σέκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σέκο εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία τους θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τρόπους για να στηρίξει την εξάπλωση των οχημάτων επόμενης γενιάς. newsbeast loading…

