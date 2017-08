Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Υπό κράτησε τέθηκε από το αμερικανικό FBI ο 23χρονος Μάρκους Χάτσινς, που θεωρείται ότι συνέβαλε καθοριστικά στην αποτροπή της παγκόσμιας κυβερνοεπίθεσης WannaCry προ μηνών. Ο Χάτσινς βαρύνεται με κατηγορίες για χάκινγκ σε υπόθεση που δεν σχετίζεται με το WannaCry.



O 23χρονος είχε γίνει γνωστός το Μάιο όταν εντόπισε την «αχίλλειο πτέρνα» που αδρανοποιούσε το WannaCry. Η επίθεση είχε χτυπήσει χιλιάδες χρήστες ανά την υφήλιο -από το βρετανικό ΕΣΥ και τους γερμανικούς σιδηροδρόμους μέχρι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο- με το κακόβουλο πρόγραμμα να εισβάλει στους υπολογιστές των θυμάτων, κρυπτογραφώντας τα αρχεία τους και ζητώντας λύτρα για να τα αποκρυπτογραφήσει. Ο βρετανός Χάτσινς τέθηκε υπό κράτηση, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη, στο Λας Βέγκας όπου πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες δύο μεγάλα συνέδρια ερευνητών πληροφορικής -τα οποία προσελκύουν και χάκερ.



Θεωρείται, σύμφωνα με το δικαστήριο του Ουισκόνσιν που εξέδωσε το ένταλμα, ύποπτος για συνέργεια στην υπόθεση ενός ξεχωριστού κακόβουλου προγράμματος, του Kronos, που είχε χρησιμοποιηθεί για κλοπή τραπεζικών στοιχείων και στοιχείων πιστωτικών καρτών. Το FBI θεωρεί πως η εταιρεία του Χάτσινς, η MalWare Tech, διαφήμιζε, διένειμε και είχε οικονομικά οφέλη από το Kronos. Η φερόμενη δραστηριότητα του ίδιου του Χάτσινς αφορά την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2014 και Ιουλίου 2015. newsbeast loading…

This entry was posted on Σάββατο, Αύγουστος 5th, 2017 at 18:32 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.