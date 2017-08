Αύγουστος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με ένα άλμα πέρασε στον τελικό η Στεφανίδη



«Μουδιασμένος» έδειξε ο Γιουσέιν Μπολτ στην πρώτη κούρσα του παγκοσμίου πρωταθλήματος του Λονδίνου. Ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ που θέλει να αποχαιρετήσει φέτος το στίβο με τρία ακόμη χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετείχε στην 6η προκριματική σειρά των 100μ στην πρεμιέρα των αγώνων στο Λονδίνο και κατάφερε να κερδίσει με 10.07. Η εκκίνηση που έκανε ίσως να ήταν και η χειρότερη της καριέρας του, μένοντας αρκετά πίσω στα πρώτα 50 μέτρα της διαδρομής, αλλά στη συνέχεια… κάλυψε τους αντιπάλους του και τερμάτισε πρώτος. Πάντως η εμφάνισή του έδειξε να τον προβλημάτισε, αφού η συνέχεια αναμένεται αρκετά πιο δύσκολη, με τα αυριανά ημιτελικά και τον τελικό. Ιδίως από την στιγμή που οι βασικοί του αντίπαλοι έδειξαν σε πολύ καλή κατάσταση. Ο νεαρός Αμερικανός Κρίστιαν Κόλμαν στην πρώτη σειρά τερμάτισε άνετα σε 10.01, στην πέμπτη σειρά ο επίσης Αμερικανός Τζάστιν Γκάτλιν σε 10.05, ενώ την καλύτερη επίδοση σημείωσε ο Τζαμαϊκανός Τζούλιαν Φόρτε στην τρίτη σειρά με 9.99.

Εκτός τελικού ο Μίλτος Τεντόγλου

Πλούσιες εμπειρίες αποκόμισε ο Μίλτον Τεντόγλου από την πρώτη συμμετοχή του σε μεγάλη διοργάνωση στίβου. Ο Έλληνας άλτης με καλύτερο άλμα στα 7.79μ (άν.+0.6 μ/δ) στο 2ο προκριματικό γκρουπ του μήκους στην πρεμιέρα του 16ου παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Λονδίνο, έμεινε εκτός τελικού, αφού το όριο ήταν 8.05μ. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι με φετινό ατομικό ρεκόρ 8.30μ είχε ακόμη άλμα (το πρώτο) στα 7.70μ (-0.8 μ/δ) και το τρίτο άκυρο. Ο Τεντόγλου κατετάγη 19ος στο σύνολο (μετείχαν 31 αθλητές), ενώ με την καλύτερη επίδοση στον τελικό προκρίθηκε ο Τσέχος Ράντεκ Γιούσκα με 8.24μ. Αντίθετα αποκλείστηκε ο Αμερικανός Τζεφ Χέντερσον με 7.84μ, από τα φαβορί ακόμη και για μετάλλιο. Με ένα άλμα πέρασε στον τελικό η Στεφανίδη

Μόλις ένα άλμα χρειάστηκε η Κατερίνα Στεφανίδη για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου. Η Ελληνίδα αθλήτρια και χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο πέρασε άνετα τα 4.60μ. που ήταν και το όριο πρόκρισης, το οποίο πέρασε με την πρώτη. Εκτός τελικού έμεινε η χάλκινη Ολυμπιονίκης του Ρίο Ελίζα ΜακΚάρτνεϊ από τη Νέα Ζηλανδία που είχε τρία άκυρα άλματα στα 4.55μ. αλλά και η παγκόσμια πρωταθλήτρια κλειστού στίβου και χρυσή Ολυμπιονίκης του Λονδίνου Τζένιφερ Σουρ με τρία κακά άλματα στα 4.55μ. Ο τελικός του αγωνίσματος είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής (21:00). Η Στεφανίδη έχει κάνει 4.85μ., που είναι και η κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2017.

«Χρυσός» και πάλι ο Φάρα

O Μο Φάρα κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στα 10.000μ. Ο Βρετανός, γεννημένος στο Σομαλία δρομέας, τερματισε σε 26:49.51, πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή επίδοση. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Τζόσουα Κιπρούι Τσεπτεγκέι από την Ουγκάντα με 26:49.94, με τον Κενυάτη Πάουλ Κιπνγκέτιτς Τανούι να τερματίζει τρίτος σε 26:50.60. δολ

