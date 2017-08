Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Ο Marco Silva, πρόεδρος της Nissan Brazil, εγκαινίασε επίσημα τη δεύτερη βάρδια εργασίας στο βιομηχανικό συγκρότημα Resende της φίρμας.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο εργοστάσιο, ο Silva καλωσόρισε τους 600 νέο-προσληφθέντες εργαζόμενους που θα στελεχώσουν τη δεύτερη βάρδια, με σκοπό να αυξηθεί η παραγωγή για να ικανοποιηθεί η αυξημένη ζήτηση του Nissan Kicks στην Βραζιλία. Η Nissan ξεκίνησε την συναρμολόγηση του Kicks τον περασμένο Απρίλιο, στο εξ ολοκλήρου ιδιόκτητο εργοστάσιό της στην Νότια Περιφέρεια του Ρίο ντε Τζανέιρο. Η παραγωγή του Kicks στο βιομηχανικό συγκρότημα Resende στη Βραζιλία, αποτελεί μέρος μια επένδυσης ύψους 192 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι νέοι εργαζόμενοι προστέθηκαν σταδιακά στη διαδικασία παραγωγής, αφού εκπαιδεύτηκαν και προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα παγκόσμια ποιοτικά πρότυπα της Nissan. «Η Nissan έχει πρότυπα κατασκευής παγκόσμιας κλάσης στη Βραζιλία με έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων, τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα», δήλωσε ο Silva. «Ως εκ τούτου, ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εκτελούν τις δραστηριότητές τους με αυτονομία, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια».



Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι νέοι εργαζόμενοι υποβλήθηκαν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης τεσσάρων σταδίων. Η πρόσληψή τους έγινε μέσω του Formasan, ενός ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος, που αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ της Nissan και της Senai, της Εθνικής Υπηρεσίας Βιομηχανικής Κατάρτισης. Εκείνοι που πέρασαν τις δοκιμές αξιολόγησης δεξιοτήτων, μετά το πρόγραμμα, προχώρησαν στην επόμενη φάση της διαδικασίας προσλήψεων. Το Βιομηχανικό Συγκρότημα Resende της Nissan αριθμεί σήμερα 2.400 εργαζομένους, χωρισμένους σε δύο βάρδιες. Λειτουργώντας εδώ και τρία χρόνια, το εργοστάσιο κατασκευάζει το crossover Kicks, τα μοντέλα March και Versa, τον 12V 3-κύλινδρο κινητήρα του 1.0 λίτρου, καθώς και τον 4-κύλινδρο 16V κινητήρα των 1.6 λίτρων. newsbeast loading…

This entry was posted on Σάββατο, Αύγουστος 5th, 2017 at 22:03 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.