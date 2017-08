Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Μια απίστευτη οδύσσεια λέει ότι έζησε ο Peter Bywaters, τραγουδιστής του βρετανικού πανκ συγκροτήματος Peter & The Test Tube Babies μόλις πάτησε το πόδι του διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, όπου επρόκειτο να λάβει μέρος σ’ ένα φεστιβάλ.



Οι αρχές του αεροδρομίου τον ανέκριναν επί έξι ολόκληρες ώρες δείχνοντάς του φωτογραφίες, όπου εμφανιζόταν να υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ επί σκηνής στη διάρκεια συναυλίας του στη Γερμανία. «Δεν πέρασαν 30 δευτερόλεπτα απ’ τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εκεί κι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο μου έστρεψε την οθόνη προς το μέρος μου και με ρώτησε: “Εσύ είσαι αυτός;”», είπε ο πανκ μουσικός στο Team Rock. «Στην οθόνη έπαιζε ένα βίντεο από την περσινή περιοδεία στη Γερμανία με εμένα επί σκηνής ντυμένο σαν τον Ντόναλντ Τραμπ, να καπνίζω ένα ψεύτικο τσιγαριλίκι.» Ο Bywaters λέει ότι του κατέσχεσαν το διαβατήριο και το κινητό του τηλέφωνο, του πήραν δείγμα DNA και τον ανάγκασαν να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση προτού τον βάλουν σ’ ένα αεροσκάφος της United Airlines και τον στείλουν πίσω στο Λονδίνο μετά από 11 ώρες πτήσης, στη διάρκεια της οποίας αρνήθηκαν να του σερβίρουν αλκοόλ. Tο πανκ συγκρότημα σχολίασε με αυτή την καυστική ανάρτηση την περιπέτεια του Peter Bywaters στο Σαν Φρανσίσκο



Αξιωματούχοι της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων είπαν ότι απέλασαν τον Bywaters επειδή δεν είχε πάρει τη σωστή βίζα. «Ο ισχυρισμός ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ επειδή κορόιδεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι απόλυτα αναληθής. Είναι ψέμα. Ο λόγος που δεν του επιτράπηκε η είσοδος είναι ότι ήλθε με λάθος βίζα», είπε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Χάιμε Ρουίζ στο Newsbeat. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Αύγουστος 5th, 2017 at 20:55 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.