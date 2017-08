Αύγουστος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνεργασία συνεργείων του Δήμου Γρεβενών, της ΔΕΗ και της αναδόχου εταιρείας κατασκευής του Πάρκου Μερά, φωταγώγησαν τον πανέμορφο χώρο στην είσοδο της πόλης μας ξανακάνοντας τον επισκέψιμο για όλους και για κάθε ώρα μετά από πολλά χρόνια.















Έργα ουσίας, έργα βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών και ανάδειξης των Γρεβενών ως εξαιρετικού προορισμού. Έργα ουσίας, έργα βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών και ανάδειξης των Γρεβενών ως εξαιρετικού προορισμού.

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

