Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Οι νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη είναι «περισσότερο από προβληματικές», δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.



Μιλώντας στο Βόλφσμπουργκ της βόρειας Γερμανίας, ο Γκάμπριελ επέκρινε τις ΗΠΑ ότι μετακινήθηκαν από τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της Ρωσίας, λέγοντας ότι η συνεργασία αυτή αποτέλεσε βασικό στοιχείο στο να δοθεί μια ισχυρή απάντηση στη Μόσχα στο παρελθόν.



«Ο νόμος δείχνει ξεκάθαρα ότι επιδιώκουν οικονομικά συμφέροντα και νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό», δήλωσε. «Ο επιθετικός συνδυασμός των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής με τα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα και οι δηλώσεις ότι θέλουμε να βγάλουμε το ρωσικό αέριο από την ευρωπαϊκή αγορά προκειμένου να πουλήσουμε το αμερικανικό αέριο σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορούμε να αποδεχθούμε». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

