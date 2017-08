Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Περιμένετε από το παιδί να ζητάει συγγνώμη όταν δε φέρεται σωστά, όμως κάτι αντίστοιχο πρέπει να πράττετε κι εσείς μαζί του κατά περιπτώσεις. Το mother.gr καταγράφει τα οφέλη μιας τέτοιας στάσης στη μεταξύ σας σχέση και στην ανάπτυξη του μικρού σας:



Αφήστε κατά μέρους τον εγωισμό σας και μάθετε να ζητάτε συγγνώμη από το παιδί όταν κάνετε λάθος. Δεν έχει κανένα νόημα να φέρεστε αλαζονικά, ούτε κάνετε καλό στη μεταξύ σας σχέση. Προσπαθείτε να διδάξετε το παιδί να ζητάει συγγνώμη όταν φέρνει κάποιον σε δύσκολη θέση ή γενικά δε φέρεται κατά πως πρέπει. Αν δε δώσετε όμως εσείς πρώτοι το καλό παράδειγμα, πώς περιμένετε να δείτε αποτελέσματα Να έχετε στο μυαλό σας ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται κάποια από τα λάθη σας, οπότε ουσιαστικά είναι σα να στρουθοκαμηλίζετε. Άρα λοιπόν του δείχνετε ότι ο εγωισμός σας είναι πιο σημαντικός από την ανάληψη ευθυνών ως μάθημα ζωής. Με το να ζητάτε κι εσείς συγγνώμη από το παιδί, του δείχνετε έμμεσα ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη και δεν είναι εκείνο προβληματικό.



Προσοχή όμως χρειάζεται και στο πόσο συχνά ζητάτε συγγνώμη, ξεκαθαρίζοντας κάποια στιγμή ότι δεν πρέπει να γίνεται επιτηδευμένα για να μη χάνει την αξία της και πως το πιο σημαντικό από όλα είναι η προσπάθεια αποφυγής των ίδιων λαθών στο μέλλον. Ταυτόχρονα πρέπει να του δώσετε να καταλάβει ότι το να ζητάει κανείς συγγνώμη δεν είναι σημάδι αδυναμίας χαρακτήρα, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Χρειάζεται δύναμη ψυχής και σθένος, ενώ θεωρητικά έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις «ανώδυνα» το λάθος σου με ένα ψέμα ή με άρνηση της πραγματικότητας. Τέλος, διδάσκετε το παιδί την ανάληψη ευθυνών, κάτι που συνεπάγεται ότι θα γίνει υπεύθυνο σε βάθος χρόνου. newsbeast loading…

