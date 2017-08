Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Εχεις φτάσει από νωρίς στην αγαπημένη σου οργανωμένη παραλία, παρόλα αυτά σε ενημερώνουν πως πρέπει να μπεις στη λίστα αναμονής, γιατί δίνεται μάχη για μια ομπρέλα και μια ξαπλώστρα. Οι περισσότεροι από εμάς διαλέγουμε αυτού του τύπου την απόδραση στη θάλασσα, γιατί από τη μια αναζητούμε τη χαλάρωση και την εξυπηρέτηση του εκάστοτε μαγαζιού, από την άλλη γιατί θέλουμε να μείνουμε κάτω από τη σκιά της ομπρέλας, την οποία θεωρούμε σωτήρια και υποκατάστατο της αντηλιακής κρέμας.



Είναι όμως τελικά αυτό μια ασφαλής απόφαση για την υγεία μας; Οι ειδικοί απαντούν αρνητικά και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση JAMA Dermatology, η ομπρέλα στην παραλία δεν μας προστατεύει αποτελεσματικά από τις ακτίνες του ήλιου. Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα οι ειδικοί εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της σκιάς από μια ομπρέλα έναντι της προστασίας ενός αντηλιακού προϊόντος με δείκτη προστασίας SPF 100. Το 81% των συμμετεχόντων από το Τέξας έμειναν για 3,5 ώρες στην παραλία το μεσημέρι, εξοπλισμένοι είτε με μόνο μια ομπρέλα παραλίας είτε μόνο με το αντηλιακό τους. Οι ερευνητές βρήκαν, πως ένα εντυπωσιακό 78% των συμμετεχόντων που είχε ως προστασία την ομπρέλα έπαθε έγκαυμα, σε αντίθεση με το 25% των συμμετεχόντων που «κάηκαν» από τον ήλιο ενώ είχαν βάλει στο δέρμα τους αντηλιακό. Η ομπρέλα που παρείχαν οι ειδικοί στους συμμετέχοντες δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ακτινοβολία UVB, αυτή δηλαδή που ευθύνεται για τα εγκαύματα στο δέρμα.



Ο αμερικανικός οργανισμός για τον καρκίνο του δέρματος, Skin Cancer Foundation, και πολλοί δερματολόγοι σε όλο τον κόσμο έχουν κατά καιρούς τονίσει τους κινδύνους που κρύβει η έκθεση του σώματος στον ήλιο και η συνήθεια της μη εφαρμογής αντηλιακής προστασίας ακόμα και όταν κανείς βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα και αυτοί οι κίνδυνοι επιβεβαιώθηκαν και από τη συγκεκριμένη μελέτη. Ακόμη, κανείς θα πρέπει να γνωρίζει, πως ένα αντηλιακό με δείκτη προστασίας 100, όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες στη μελέτη, δεν προστατεύει περισσότερο από μια φόρμουλα που έχει το μισό δείκτη SPF. Για την ακρίβεια, ένα αντηλιακό με SPF 50 μπλοκάρει το 98% της ακτινοβολίας UV – και ουσιαστικά αυτό είναι το όριο. Τέλος, αν θέλεις να απολαμβάνεις τον ήλιο και τη θάλασσα χωρίς να βλάπτεις την υγεία σου, συνδύασε τη σκιά, με το αντηλιακό και τα προστατευτικά ρούχα. bovary loading…

