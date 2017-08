Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Θετική κίνηση χαρακτήρισε την απόφαση του υπουργού Οικονομικών για τη χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες o πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. «Στις 28 Ιουνίου συμπληρώσαμε δύο χρόνια με capital controls, δύο χρόνια σε συνθήκες έλλειψης ρευστότητας και οικονομικής ασφυξίας. Με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών γίνεται ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση τόσο σε ό,τι αφορά το μηνιαίο όριο αναλήψεων για ιδιώτες.



Κυρίως όμως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα που δίνεται στις εταιρείες, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, να ανοίξουν λογαριασμούς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ και προσθέτει: «Δυστυχώς, όμως, τα βήματα για την άρση του βραχνά των capital controls είναι μικρά και γίνονται με πολύ αργό ρυθμό». Ο κ.Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα και νέα μέτρα χαλάρωσης στο νευραλγικό για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ζήτημα της μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.



«Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε πολλές φορές επισημάνει την ανάγκη να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών συναλλαγές νομικών προσώπων, ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ/έκαστη, ανά πελάτη και ημέρα, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών», καταλήγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

