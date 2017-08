Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την ολοκλήρωση μιας δυνατής άσκησης με τόνους ιδρώτα να κυλούν στο σώμα σας. Ναι η εικόνα δεν είναι πολύ ελκυστική, αλλά εσείς νιώθετε καταπληκτικά, όλο ενέργεια, με τις ενδορφίνες να εκρήγνυνται στον εγκέφαλό σας προσφέροντάς σας ευχαρίστηση.

Γιατί ωστόσο, αφού νιώθετε τόσο όμορφα κάποιοι σας κοιτάζουν περίεργα και ρωτούν: «Είσαι καλά;». Αν κοιτάξετε στον καθρέφτη θα καταλάβετε γιατί.



Φταίει το αφύσικα λαμπερό κατακόκκινο πρόσωπο που αντανακλάται. Είστε εσείς και ενώ ο/η παρτενέρ σας στο τρέξιμο, έχει το φυσικό ροζουλί, εσείς αναρωτιέστε γιατί γίνατε σαν το πατζάρι. Υπάρχει εξήγηση! Το τρομακτικά κόκκινο χρώμα στο δέρμα σας μπορεί να μην φαίνεται τόσο ωραίο, αλλά δεν πρέπει να σας κάνει να ανησυχήσετε. Στην πραγματικότητα είναι μόνο ένα σημάδι ότι έχετε ασκηθεί σκληρά και έχετε «ανεβάσει θερμοκρασία». Οσο εσείς ασκείστε, τα αιμοφόρα αγγεία του σώματος διαστέλλονται, με αποτέλεσμα το δέρμα να φαίνεται πιο κόκκινο από το συνηθισμένο. Με αυτό τον τρόπο ο οργανισμός προσπαθεί να σας προστατέψει από την υπερθέρμανση.



Μην ανησυχείτε. Συνεχίστε να ασκείστε όσο αισθάνεστε καλά και δεν έχετε άλλα συμπτώματα. Εάν διαπιστώσετε ότι το κόκκινο πρόσωπο συνοδεύει κόπωση, ζάλη, εφίδρωση περισσότερο από το συνηθισμένο ή ναυτία, τότε ίσως πρέπει να σταματήσετε. Όχι ίσως. Σταματήστε.

Χαλαρώστε τα στενά ρούχα (ή βγάλτε τα εντελώς) και πιείτε άφθονο δροσερό νερό. bovary loading…

